有关苹果的混合现实头戴式设备的传言从未停止流传，这款产品可能会在 2023 年出现。根据长期关注苹果的彭博社记者 Mark Gurman 的最新说法，苹果正在加大招聘力度，以通过内容来支持新设备。

根据职位列表，该公司正在寻找具有视觉效果和游戏资产管道经验的软件生产商，他们可以为增强现实和虚拟现实环境创建数字内容。这些清单还暗示，苹果正在寻求为头显构建视频服务，其中包含可以在虚拟现实中播放的 3D 内容。苹果的招聘信息还强调，该公司希望将第三方应用引入其混合现实设备。

也许最值得注意的是，技术开发小组的一份工作清单针对工程师，他们致力于构建 “工具和框架，以在 3D 混合现实世界中实现互联体验”。正如 Gurman 所指出的，这看上去像是 “类似于元宇宙的虚拟环境”。

苹果公司还聘请了前苹果高级经理 Dave Scott，他曾在公司的 Project Titan 自动驾驶汽车团队工作至 2021 年。在 Project Titan 团队中，Scott 负责领导团队 “研究与汽车相关的机器人技术”，但他离开后曾短暂担任一家医疗保健初创公司的首席执行官。鉴于斯科特在医疗和机器人技术方面的工作，彭博社称，他的 “参与可能会为头显提供一些健康应用。”

Gurman 表示，将在代号为 Oak 的混合现实设备上运行的操作系统的首个版本开发 “正在内部完成”。因此，它 “应该为明年的新硬件做好准备”。

目前的预期是，苹果将在 2023 年发布某种形式的混合现实头显，但预计价格会非常昂贵。第一个版本可能不会针对大众消费者，而是面向 “专业” 用户和开发者。