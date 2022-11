近日,由运动生活方式品牌 lululemon 携手联合国基金会发起的 Peace on Purpose 项目荣获 “可持续发展目标创新合作伙伴”(Goal 17 Innovation in Partnership Award)奖项。Peace on Purpose 项目通过提供促进身心健康的正念工具与资源,以帮助全球联合国工作者以及更多有需要的人以更好的状态应对困境、未知以及剧变所带来的挑战。

lululemon 相信,每个人都值得拥有身心健康的美好生活。在当前全球不断变化的环境中,许多人道主义援助工作者都曾表示发生过职业倦怠、压力和心理健康问题,联合国已将解决员工身心健康问题作为一项优先要务。作为积极关注 “幸福感” 的企业,lululemon 成立了社会影响力中心(Centre for Social Impact),并于 2019 年与联合国基金会共同设立了 Peace on Purpose 项目。该项目推出了一系列正念线上有声工具,为包括联合国工作者在内的人们提供快捷便利的正念习练机会。多语种的正念有声工具也在 lululemon 官方网站上向公众免费开放,传递积极健康的正念能量。