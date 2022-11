最近成为 Mullen Automotive, Inc. 控股公司的 Bollinger Motors 宣布,Our Next Energy 将提供模块化、可连接的 Aries 电池组,为其全电动商用平台和底盘驾驶室提供动力。“ONE 电池组非常适合我们的商用卡车,为我们的客户提供所需的续航里程,”Bollinger Motors 创始人兼首席执行官 Robert Bollinger 说。“事实上它们将建在美国和密歇根州,这对我们来说是一个巨大的优势。”

Bollinger 的 4 至 6 级全电动底盘驾驶室旨在满足商业客户在通常需要大负载、足够的航程、耐用性和寿命的细分市场中的需求。“我们很高兴使用我们的 Aries LFP 电池平台为 Bollinger 商用车提供行业领先的续航里程,”ONE 创始人兼首席执行官 Mujeeb Ijaz 说。“Aries LFP 化学成分不含镍和钴,具有卓越的耐用性,每天充电高达 100%,毫不妥协。”

Bollinger Motors 首席运营官 Bryan Chambers 表示:“停止内部电池的开发并与 ONE 合作是技术进步和生产物流是双赢。” “我们不仅提高了产品质量,还缩短了我们的交付日期。”

Bollinger Motors 将首先推出其 4 级底盘驾驶室,该驾驶室旨在容纳 1 或 2 个电池组,具体取决于客户所需的续航里程需求。步入式货车改装的 5 级平台将紧随其后。这些预计可用于 Bollinger 2023 年底开始生产。

Bollinger Motors 由 Robert Bollinger 于 2015 年创立,是一家总部位于密歇根州奥克帕克的美国公司。Bollinger Motors 将为 4-6 级商用车制造全电动平台和底盘驾驶。Our Next Energy, Inc. (ONE) 是一家总部位于密歇根州的储能公司,专注于电池技术,这将从根本上加速电动汽车的采用并扩大下一代存储解决方案的可能性。愿景很简单:将电动汽车的续航里程提高一倍;使用更安全、更可持续的原材料;并建立本地化供应链。这一战略将带来可靠、经济高效且无冲突的供应链。