11 月 17 日，基于对中国旅行者翘首以盼的出境游需求的深入洞察，爱彼迎中国推出 60 多种特色分类，覆盖全球 400 万独特房源，用好住、好逛、好玩的一站式产品，重塑出境游新体验，期待与中国旅行者开启后疫情时代的第一次出境游。

“从出发地到目的地，出境游复苏的积极信号频频出现。爱彼迎平台数据也显示，2022 年第二、三季度中国用户出境游房源搜索量稳定在 2021 年同期的近两倍，出境游进入搜索活跃期，” 爱彼迎中国业务负责人孔直秋表示，“基于我们的洞察，旅行者对于第一次出境游的共同期待是 ‘独特’ 和 ‘深度’，‘探索未知’ 成为新的旅行需求。正因如此，我们突破传统的旅行搜索方式，用激发灵感的产品体验满足旅行者对未知世界的好奇心。”

爱彼迎中国设计团队负责人王莹分享了此次全新升级带给用户的产品体验：

颠覆传统房源分类，见海量全球奇屋

过去 25 年中，传统搜索旅行住处只能按照时间、目的地进行搜索，限制了旅行者们的想象力。而爱彼迎此次产品升级，颠覆了传统房源分类方式，从房源风格、地理位置及周边特色活动三个维度，划分为 60 余种特色房源分类，这好比给遍布全球 10 万个目的地的 400 多万独特房源加了 ‘导航’，让用户想到的和想不到的，都在爱彼迎轻松可见。

无论是脑洞大开的「OMG 妙啊」，堪比建筑艺术品的「大师设计」，还是释放旅行灵感的「北极风光」，特色分类让每个人都能轻松找到并体验理想中的 ‘家’。

高效和种草同时满足，见灵活搜索方式

通过特色分类发现海量奇屋的同时，灵活的搜索方式让找 “对” 房源的过程更轻松。首先，当用户来到爱彼迎的产品首页，即可发现爱彼迎为其智能推荐的全球奇屋和独特房源，制定出行计划的高效第一步从这里开启。在搜索页，“目的地” 和 “特色分类” 的可叠加搜索，让已有明确计划的用户更快找到心仪房源。

还没有出行计划的用户，也可参考爱彼迎的定制化推荐，获取新鲜出行灵感，身未动心已远。在 “特色分类” 模式下，用户可以刷短视频的方式沉浸探店，遇见心仪的房源，便可一键收藏至心愿单。当季热门目的地和特色分类在搜索页清晰可见，冬季南飞去巴厘岛海边度假，春季去日本京都看樱花，世界各地不同的民俗风情，动动手指就能体验。

房源活动一键获取，见全新个性玩法

根据对旅行者的洞察，旅行玩法正开始取代目的地，成为影响人们旅游消费决策的主要因素。正因如此，除了独具特色的房源，爱彼迎还将住宿与玩法结合，将 “露营”、“雪场民宿”、“冲浪圣地”、“葡萄园” 等特色分类与周边活动巧妙结合，一键轻松获取 40 万个雪场民宿，24 万个冲浪圣地民宿，15 万个高尔夫球场民宿和农场民宿等。这些特色分类不仅为用户省去了大量做攻略的时间，更突破了人们对于旅行的想象，总有新玩法等你尝鲜。

从指尖到世界，和达人一起见所未见

此次爱彼迎中国的产品升级，同样令旅行达人惊喜不已。曾在爱彼迎旅居 606 天的 @苹果姐姐 Chenyu 表示：“过去十年，爱彼迎让我在世界各地遇到了最奇特的房子，它们是我看世界的眼睛。爱彼迎特色分类更可以带我探索未知去到从未想象过的地方，其中我最喜欢的是「OMG 妙啊」系列，比如英国小镇里的 UFO 飞船、新西兰的黄色潜水艇都收入我的心愿单……期待再次出发时，与爱彼迎一起追寻更多 ‘家’ 的可能性。”