基于浩瀚-M（SEA-M）架构打造的 ZEEKR M-Vision 概念车将于 2024 年具备量产条件。极氪与全球知名无人驾驶技术公司 Waymo 携手开发的无人驾驶纯电汽车也于今日正式亮相美国洛杉矶，该车是极氪基于 ZEEKR M-Vision 概念车为 Waymo One 无人驾驶车队定制开发的专属车辆。

浩瀚-M 架构是极氪为未来智能出行打造的专属架构，同时也是全球首个专门为无人驾驶移动出行开发的纯电架构。浩瀚-M 架构具备智驾乘坐体验、进出方便性、舒适享受、静谧空间、低使用成本和五星安全六大特点。2700mm-3300mm 的宽泛轴距，让车型拥有扩展性，并支持灵活多变的座椅布局。

浩瀚-M 架构预埋无人驾驶接口，可接入 L4 级别及以上智能驾驶系统，并兼容多种无人驾驶技术方案。基于该架构开发的车型充分兼顾乘客和运营商的需求，可根据具体场景，提供个性化服务；也可根据运营商需求，实时提供车辆健康状态信息，帮助车队提升运营效率。

作为基于浩瀚-M 架构打造的概念车，ZEEKR M-Vision 突破传统汽车聚焦驾驶者的设计思路，以乘坐者为核心，创造一个集超大空间、多功能座椅布局等特点于一体的智能移动百变空间。ZEEKR M-Vision 采用前瞻的胶囊设计风格，无 B 柱与电动对开门的设计，提升整车开门仪式感。门的极限开度达到 1.4m，进出更方便性。门槛高度在出行车辆中最低，门洞高度大幅增加，让儿童、老人或者身高 195cm 的乘客都能轻松上下，用户需求。

得益于全新前卫的胶囊造型，ZEEKR M-Vision 拥有 64% 的极致轴长比，以短悬长轴的理念，最大化利用乘坐空间，并提供宽敞的行李存储空间。全平地板，让车内空间组合更自由。在出行服务设计方面，ZEEKR M-Vision 拥有 5 年 50 万公里超长设计使用质保里程，平均每天连续驾驶可达 16 小时以上。所有零部件都经过严苛的耐久测试，服务寿命远超同级乘用车，为出行车队运营商大幅降低运营成本。