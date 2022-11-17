在 2022 骁龙峰会期间，高通技术公司推出第一代骁龙 AR2 平台，该平台提供开创性 AR 技术，将助力打造新一代功能强大的轻薄 AR 智能眼镜。

专为 AR 打造：为打造超轻薄、高性能 AR 眼镜，公司采用多芯片分布式处理架构并结合定制化 IP 模块。骁龙 AR2 平台主处理器在 AR 眼镜中的 PCB 面积缩小 40%，平台整体 AI 性能提升 2.5 倍，功耗降低 50%，能够支持 AR 眼镜实现低于 1W 的功耗。这将支持在 AR 眼镜上打造更丰富的体验，以及更长时间的舒适佩戴，满足消费级和企业级使用场景的需求。

AR 分布式处理架构：为了实现更均匀的配重并降低左右眼镜腿宽度，骁龙 AR2 平台采用多芯片架构，包括 AR 处理器、AR 协处理器和连接平台。骁龙 AR2 能够动态地将时延敏感型感知数据处理直接分配给眼镜终端，把更复杂的数据处理需求分流到搭载骁龙平台的智能手机、PC 或其他兼容的主机终端上。

AR 处理器为实现动作到显示（M2P）低时延而优化，同时支持多达九路并行摄像头进行用户和环境理解。其增强的感知能力包括能够改善用户运动追踪和定位的专用硬件加速引擎，用于降低手势追踪或六自由度（6DoF）等高精度输入交互时延的 AI 加速器，以及支持更流畅视觉体验的重投影引擎。

AR 协处理器聚合摄像头和传感器数据，并支持面向视觉聚焦渲染的眼球追踪和虹膜认证，从而仅对用户注视的内容进行工作负载优化，以帮助降低功耗。

连接平台利用高通 FastConnect 7800 连接系统，开启极速商用 Wi-Fi 7 连接，使 AR 眼镜和智能手机或主机终端之间的时延低于 2 毫秒。集成了对于 FastConnect XR 软件套件 2.0 的支持，能够更好地控制 XR 数据，以改善时延、减少抖动并避免不必要的干扰。

AR 生态系统：除了变革性的骁龙 AR2 技术外，打造涵盖硬件、全套感知技术和软件工具的端到端解决方案对创建沉浸式体验至关重要。为了让开发者创建出色的头戴式 AR 应用，骁龙 AR2 平台和第二代骁龙 8 移动平台现已优化支持 Snapdragon Spaces。Snapdragon Spaces XR 开发者平台旨在为开发者重新打造头戴式 AR 内容铺平道路，帮助推动整个 AR 眼镜细分市场。

高通技术公司副总裁兼 XR 业务总经理司宏国（Hugo Swart）表示：骁龙 AR2 平台专为应对头戴式 AR 领域的独特挑战而打造，并将行业领先的处理、AI 和连接体验集成在轻薄时尚的外观设计中。随着对 VR、MR 和 AR 设备技术与外观的差异化需求不断涌现，骁龙 AR2 将成为我们 XR 产品组合中定义元宇宙体验的又一代表作，助力 OEM 合作伙伴变革 AR 眼镜。

微软 MR、终端和技术企业副总裁 Rubén Caballero 表示：微软与高通就骁龙 AR2 平台的需求展开密切合作，助力打造专用基础技术以解锁 AR 体验的全新可能。骁龙 AR2 平台的创新特性，将变革头戴式 AR 设备，转变沉浸式生产工作和协作的方式。我们对高通公司及其合作伙伴即将推出的创新技术充满期待。