近日，国际电信联盟第十六研究组（简称 ITU-T SG16）召开全体会议。会上，由蚂蚁链牵头的两项区块链国际标准获得立项通过。包括：

ITU-T H.DLT-SCLMR “Smart contract lifecycle management requirements for distributed ledger technology systems（分布式账本系统智能合约生命周期管理要求）”

ITU-T H.DLT-AGFAS “Application guideline for authorization services based on DLT（基于分布式账本技术的授权服务应用指南）”

智能合约是区块链应用的核心载体。在区块链网络上，所有的业务逻辑和资产操作都是由智能合约定义的。因此其对区块链业务极为重要，任何一个环节出漏洞，都会影响整个区块链应用甚至是平台系统的正常运行。

“分布式账本系统智能合约生命周期管理要求” 对智能合约的功能、性能、安全等各个方面都做出了详细要求，覆盖智能合约的全生命周期。

该标准由蚂蚁链和中国信通院联合牵头，后续可用于指导用户、开发者、服务提供商、审计方等多个参与方高效、稳定、安全地开发、治理以及使用智能合约，开展区块链业务。据了解，这也是全球首个面向智能合约全生命周期管理的国际标准。

“基于分布式账本技术的授权应用服务指南” 标准提出了一种基于区块链的身份信息授权模式。随着互联网和智能手机的普及，越来越多的服务实现了 “掌上办”，但与此同时，人们越来越关注身份信息授权安全性以及隐私保护。

目前，业界主流的数字身份体系一般是中心化的，用户身份信息散落在各个服务商的身份管理系统中，但服务商的安全能力良莠不齐，不能确保其具备足够的用户数据安全和隐私保护能力，此外，用户对自己的身份账户和数据缺乏独立控制，可能存在部分服务商将身份数据在用户不知情的情况下违规滥用，侵害用户隐私的情况。

搭建在区块链上的分布式数字身份提供了一种全新的解决思路。用户身份信息由用户自主控制，并可以根据实际需要有选择性的授权和公开身份信息，全程由区块链记录，不可篡改、全程留痕可追溯。目前，业内称这一身份模式为 DID，即 “去中心化身份（Decentralized Identity）”，而 DID 也被看作是 Web3 建设的入口级应用。

此次蚂蚁链在 ITU 立项的国际标准提供了一整套基于 DID 技术的授权服务标准化能力，在技术框架、应用流程、参与方等方面都做了详细说明和规范，比如授权服务中传递的关键数据元素信息。业内专家表示，这套标准有助于提高分布式身份在 App 终端应用的适用性，在保护用户个人权益的同时帮助企业更加高效的与用户进行交互。

蚂蚁链是蚂蚁集团数字科技的代表性科技品牌。据了解，蚂蚁链已经率先在国际标准化组织（ISO)、国际电信联盟标准化部（ITU-T)、电气与电子工程师协会 (IEEE) 等国际组织中牵头制定 10 余项核心技术类标准。