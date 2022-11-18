11 月 18 日 ，安永揭晓首届 “上市公司可持续发展官高峰论坛暨年度最佳奖项评选” 的获奖名单（见附录一）。活动于今年 2 月份启动，得到了社会各界的广泛关注，收到了来自各行各业的参选报名。经过独立评委会大量的分析工作及审慎的评选，最终共有 10 家企业、3 位个人和 12 个实践案例分别荣膺 “安永可持续发展年度最佳奖项 2022” 杰出企业、杰出个人和优秀案例，于今日齐聚北京和上海的高峰论坛。

安永中国主席兼大中华区首席执行官陈凯表示：“在应对气候变化、公共卫生等挑战中，创新技术已展现出巨大的价值和潜力。作为重要的科技创新主体，企业加大研发投入、加快创新应用，不仅是重构产业链、价值链，构建未来竞争力的重要机遇，更将为解决环境和社会问题提供新的契机和路径。同时，通过不断创新金融产品和服务，拓展绿色金融的应用赋能场景，我们也看到金融机构为经济社会绿色低碳转型提供了有力支撑。

首届 ‘上市公司可持续发展官高峰论坛暨年度最佳奖项评选’ 是安永推动各行业可持续发展的一次创新探索。各位独立评委全面客观、专业公允的评选，为我们呈现中国企业和业内专家在高质量可持续发展之路上的最新探索和成就。未来，安永将汇聚各方的智慧和力量，支持更多中国企业将高质量可持续发展理念融入企业战略与管理，实现经济效益与环境效益、社会效益共赢，为推进中国式现代化、实现高质量发展蓄势添能。”

本次活动的主题是 “创长期价值，绘可信未来”。 评选广泛发掘引领中国可持续发展的先驱典范，围绕绿色发展、乡村振兴、共同富裕等国家重大战略，参考全球最新的可持续发展评估体系和 ESG 标准，综合考虑商业、社会和技术影响，最终由独立评委会评选出年度杰出企业、杰出个人和优秀案例。

安永大中华区业务主管合伙人毕舜杰表示：“大幕已启，安永 ‘上市公司可持续发展官高峰论坛暨年度最佳奖项评选’ 将始终秉持专业严谨、客观公正的理念，坚持服务国家高质量发展，支持更多企业迈向可持续发展之路，共同为国家和社会创造长期价值，构建可信、可持续的美好商业世界。”

本次评选出的获奖杰出企业和个人来自广泛的领域，覆盖包括能源、建筑、金融、机械、餐饮、运输和科技在内的多个行业；并从社会行动引领、科技创新进步、金融聚力赋能三个维度评选出了 12 个优秀案例。这充分体现出绿色发展理念正遍地开花，绿色转型之路行稳致远。

其中，国电电力发展股份有限公司（下称 “国电电力”）和中国银行股份有限公司（下称 “中国银行”）荣膺评委会特别奖。国电电力坚持经济效益与生态、社会效益共同发展，低碳转型成效显著，积极履行电力保供、乡村振兴等社会责任。中国银行充分发挥集团全球化、综合化经营优势，综合运用投、贷、债、股、保、租等金融工具，形成 “中银绿色+” 产品体系和服务方案，不断为绿色低碳发展引入金融 “活水”。

活动当天，安永举办了 “上市公司如何应对 ESG 挑战把握机遇” 和 “碳市场与绿色金融助力双碳进程” 两个圆桌讨论。邀请来自政府部门、监管机构、行业组织、学术研究机构和业界领军企业的代表，围绕各行业转型发展的机遇与挑战，以及如何运用科技、金融等手段推动绿色可持续发展等议题进行交流探讨、碰撞火花。

安永希望能够通过表彰这些做出突出贡献的企业、个人和案例，充分展现我国高质量发展的最新实践经验与成果，探索更多可持续发展的新模式、新路径，鼓励更多企业在国家高质量发展进程中发挥积极的引领作用，从而促进商业与社会环境的共赢发展。

独立评委会名誉主席、上海市社会科学界联合会主席王战，上海市浦东新区区委常委、副区长， 上海自贸试验区管委会副主任杨朝，独立评委会主席、清华大学国有资产管理研究院院长焦捷，中国银行股份有限公司风险总监刘坚东，宝山钢铁股份有限公司副总经理傅建国，中国（上海）自由贸易试验区管理委员会陆家嘴管理局副局长梁庆，上海环境能源交易所副总经理黄颖，独立评委会评委、北京上市公司协会秘书长余兴喜，独立评委会评委、北京绿色交易所总经理梅德文，独立评委会评委、弗若斯特沙利文全球合伙人兼大中华区总裁王昕，独立评委会评委、中金资本董事总经理刘森林，安永研究院顾问委员、北京工商大学教授王鹏程，中国女性探险家、极地未来联合创始人虎姣佼女士分别莅临上海和北京颁奖典礼现场。

附录一 “安永可持续发展年度最佳奖项2022”获奖名单（排名不分先后）：

评委会特别奖

国电电力发展股份有限公司

中国银行股份有限公司

杰出企业

国电电力发展股份有限公司

上海电气集团股份有限公司

大秦铁路股份有限公司

苏美达股份有限公司

安徽海螺水泥股份有限公司

吉利汽车控股有限公司

大禹节水集团股份有限公司

新奥天然气股份有限公司

晶科能源股份有限公司

大家乐集团有限公司

杰出个人

马骏 北京绿色金融与可持续发展研究院院长

傅建国 宝山钢铁股份有限公司副总经理、高级工程师

薛克庆 中国建筑股份有限公司董事会秘书

优秀案例

社会行动引领

中国建筑股份有限公司——“清流计划” 绿碳供应链建设行动 阿里巴巴集团控股有限公司——带动生态减碳 “88 碳账户” 项目 腾讯控股有限公司——碳中和路径及实践 万国数据控股有限公司——碳中和战略规划 金宇生物技术股份有限公司——人畜共患病防治中的企业责任

科技创新进步

宝山钢铁股份有限公司——“双碳” 战略实施 上汽通用五菱汽车股份有限公司——五菱新能源构建数字低碳车生活 浙江海亮股份有限公司——精密铜管低碳智能制造技术及装备研究 天合光能股份有限公司——浙江湖州天合光能 21MW 600W+分布式光伏零碳工厂项目

金融聚力赋能

中国银行股份有限公司——支持北京冬奥会生物多样性保护和助力绿色冬奥 中国工商银行股份有限公司——绿色金融实践案例 中国邮政储蓄银行股份有限公司——创新布局个人碳账户 科技赋能碳普惠发展 附录二 独立评委会成员：

王战 先生 上海市社会科学界联合会主席

（独立评委会名誉主席） 中国经济体制改革研究会副会长 中国国际经济交流中心常务理事

焦捷 教授 清华大学经济管理学院创新创业与战略系教授

（独立评委会主席）清华大学国有资产管理研究院院长 清华大学（经济管理学院）中国产业发展研究中心主任

余兴喜 先生 北京上市公司协会秘书长

梅德文 先生 北京绿色交易所（原北京环境交易所）总经理

路跃兵 博士 气候资本集团董事长

王昕 博士 弗若斯特沙利文全球合伙人兼大中华区总裁

晁毅军 先生 汉坤律师事务所合伙人

刘森林 先生 中金资本董事总经理

附录三 评选标准： 安永引入全球最新的可持续发展评估体系和 ESG 标准，并借鉴国内外相关原则、指引等通过独立评委会客观评价入围企业/机构、个人或案例。