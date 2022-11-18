不断加速的全球数字化进程之下，随着社会各界对云计算、物联网以及人工智能等大规模数据量技术的进一步拥抱，作为其载体的数据中心领域也正在迎来一段高光时刻。

根据市场调研机构 Synergy Research Group 发布的数据指出，未来三年内，全球超大型数据中心的数量预计将从当前的 314 个增长至超 1000 个，并有望此后继续快速增长。作为这种数字热潮的缩影，在以数字化服务为业务切入点的出海层面，面对日益严苛的海外市场以及快速变化的市场需求，如何找到一家可靠合适的数据托管机构便成为了其中的关键所在。

以当下的热门出海市场——东南亚地区为例。Colt DCS（柯尔特数据中心服务）大中华区销售和全球客户副总裁赖竞芳女士向动点出海指出，在当前阶段，东南亚的数字经济呈现出了快速发展的趋势，且近几年来国内的超大互联网企业对东南亚市场积极布局。“不可否认地说，东南亚将成为数据中心企业下一个兵家必争之地。”

据介绍，这家 26 年历史的全球超大规模数据中心公司正在全球范围内的 8 座城市中运营着 14 家独立于运营商的先进数据中心，致力于为超大规模和大型企业客户提供数据中心解决方案。基于其多年来的深厚积累，赖竞芳认为，Colt DCS 可以很好地成为企业出海层面上的数据中心合作伙伴。

她表示，Colt DCS 可以为客户提供咨询和定制化的服务，能根据企业出海的目标地区及具体发展需求来帮助企业定制数据出海解决方案。并且，Colt DCS 的数据中心解决方案的三大优势——灵活的可扩展的主机托管服务、数据中心的连接性和其增值服务也能有效的帮助中国企业快速地开拓海外市场，确保客户数据的迁移、链接、以及安全性需求。

具体而言，她结合 Colt DCS 在服务中的一家中国企业举例介绍，该公司需要在当地有超大规模数据中心，并且在当地的设施要有可快速扩展的空间——在需要时可以快速扩张其运营规模，传统托管数据中心往往无法提供这样的空间。“但是我们 Colt DCS 就可以做到。我们帮助该公司把其在日本当地的服务范围更广泛地扩展到专业支持、布线、维护、电子咨询和其他电信服务。同时，我们在东京印西的数据中心是该国最安全、规格最高的超大规模数据中心之一，并且该数据中心采用最新的节能设施和技术，满足了该公司对高效使用电力和冷却设施的需求···在安全和环境保护上给客户提供了行业内最好的服务。”

除此之外，她也补充道，Colt DCS 在当地建立的超大规模数据中心和当地专业的人士也可以帮助出海企业了解当地合规的需求，且为了支持中国企业数据在国外的安全性，Colt DCS 也使用了最严格的数据安全法 GDPR。而作为 Colt DCS 最大的亮点之一，“Colt DCS 所有的超大规模数据中心都保持 100% 的运营商、云和互联网交换中立，这也成为了很多客户选择我们的理由···”

目前，Colt DCS 所有数据中心的总容量已经达到了 93 兆瓦，并已在在法兰克福、伦敦、巴黎、日本、印度等地设有超大规模数据中心据点。接下来，据赖竞芳透露，Colt DCS 有望在未来两三年中可能会增加超过 200 兆瓦的容量，至 2030 年其容量规模或将超过 1000 兆瓦。

封面来源：Lars Kienle on Unsplash