新加坡财富科技初创公司 Kristal 日前宣布，已经获得了一笔超 1000 万美元规模的 Pre-B 轮融资。

据了解，这笔融资由 Chiratae Ventures、Sanadhya family、Desai Family Office 等现有投资者以及包括 Stride Ventures 在内的一些新加入者提供。融资后，Kristal 获得的融资总额已经达到了 2700 万美元以上。

针对新资金的用途，Kristal 称将会用来加快业务向新市场扩张，并同时推动产品和平台的发展。

Kristal 成立于 2016 年，是一家数字化私人财富管理平台，主要向客户提供针对投资产品、私人财富、私募市场方面的投资组合建议。Kristal 表示，除了新加坡之外，平台目前也在中国香港和印度获得了运营许可，并且也正在申请阿联酋的许可——Kristal 透露，该地区至少拥有 350 亿美元的资产管理规模。

据透露，Kristal 目前拥有超 5 万位来自 20 多个国家和地区的用户，并处理了超 10 亿美元的咨询和资产管理需求。此外，Kristal 也进一步指出，作为本次融资的背景，至今年 8 月，平台管理的资产规模已经增加了 2 倍，且平台用户也较上年增长了 50% 以上。

目前，新加坡财富科技领域正值高速发展之际，面向这一领域的投资规模已从 2017 年时的 2300 万美元增长至 1.61 亿美元以上（截至今年 9 月）。有观点认为，这种显著增长主要得益于当地高净值人士（HNWI）和超高净值人士（UHNWI）群体规模的快速增长。

值得一提的是，作为这类群体快速增长的缩影，上周，新加坡私募交易平台ADDX也宣布完成了一笔 2000 万美元规模的大额融资。而 ADDX 也在声明中指出，其用户规模同样获得了大额增长，较上年提升了 80%。