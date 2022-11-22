2022 年 10 月，国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会正式批准发布 GB/T 18801-2022《空气净化器》国家标准，并将于 2023 年 5 月 1 日开始实施。标准附录中包含了新的自动模式净化性能试验方式，该方法框架与戴森 POLAR（Point Loading and Auto Response）测试方法相通，均从真实的居家场景出发，为空气净化设备的测试评估提供了贴近消费者日常使用习惯的现实视角，也为新国标 “自动模式” 附录提供科学参考、做出行业贡献。

关注他人易忽视的难题，精益求精探寻创新路径

基于深入的用户洞察和研究，戴森工程师们发现，消费者习惯将空气净化设备置于家中一隅，而非房间中心。其中被不少人忽视的是，这一使用习惯可能对空气净化设备的整屋均匀净化表现带来挑战。基于多年空气质量的深度研究和空净领域的专业经验，戴森在 2017 年开发了 POLAR 测试，并基于此测试于 2018 年与中国家用电器研究院（CHEARI）共同开发 “射流式自动空气净化送风系统” 技术方案，随后该技术方案于 2019 年被升级为 “空气净化器智能模式技术要求及试验方法” 团体标准。在 2019 年开始的空气净化器国家标准 GB/T18801 修订过程中，POLAR 方法框架被提案给起草工作组，经过多方验证及修正完善，最终形成 GB/T18801-2022 的新增附录。戴森 POLAR 方法的理念旨在更大的室内空间中模拟用户真实居家环境下的净化需求，以贴近真实使用场景的方式来开展产品性能的测试，保障其在真实生活场景中的空气净化能力。

戴森环境护理品类总监 Matt Jennings 表示：“POLAR 测试的理念能够为国家标准的更新做出贡献，也是对我们坚持通过技术创新为消费者带来 ‘真实获益’ 的认可。尤其是近年来，随着中国居民健康意识不断提升以及居家生活方式的多样化发展，人们对于先进空气净化技术的需求不断攀升。其中，戴森不仅关注到了中国消费者的最新诉求，更积极携手行业权威检测机构展开合作，共同为消费者提供高品质的空气净化设备。”

秉持科学严谨的标准，持续践行空气质量承诺

相比于传统测试，戴森工程师精益求精，在更接近平均居住空间的一个 81 立方米的实验室内开展 POLAR 测试。在不安装附加混流风扇的情况下，将空气净化设备放置在一角，并采用 9 个传感器持续监测整屋的空气质量数据，评估空气净化设备的过滤表现、传感性能以及整屋均匀净化效果。这一测试能够全面、有效地保障真实家庭环境中整屋空气质量的洁净与健康。

中国家用电器研究院检测所副所长张晓对此表示：“很高兴见证戴森 POLAR 方法从确立之初到现在的成果，尤其是多年来的测试经验和数据能够在国家标准的更新过程中为相关机构和行业提供参考。随着我国空气净化行业的不断发展，未来我们相信还会看到更多基于真实消费者洞察的科学创新，并期待一起群策群力，推动中国空净领域的高质量发展。”

聚焦真实居家需求，打造 “无死角” 的纯净呼吸

在基于 POLAR 的团标测试对空净设备多维度的严格评估下，戴森空气净化风扇能够确保整屋均匀净化。戴森空气净化风扇系列均配备多个传感器，以实现精准的室内空气质量监测。戴森 Air Amplifier 气流倍增技术能够将净化后的空气均匀扩散至家中各处。POLAR 测试显示，戴森空气净化风扇可对 4.6m 外的污染物实时监测。在自动模式的智能净化后，房间内污染物含量最高的监测点仅 0.00000504g/m3。

此外，有效解决细小颗粒物等空气污染物仍是帮助消费者打造健康室内空气的关键。戴森新一代的空气净化风扇配备 H13 级 HEPA 滤网，过滤捕获 99.95% 小至 0.1 微米的超细颗粒物。同时，戴森新一代的空气净化风扇可过滤高达 99.9%H1N1 病毒、人冠状病毒 229E 以及 OC43 气溶胶。内置的活性炭滤网可吸附异味和挥发性有机化合物等有害气体。整机 HEPA 密封的设计确保将污染物牢牢锁在机身的同时送出洁净的空气——戴森工程师在 24 个关键点运用高压密封，避免脏空气通过滤网间的缝隙泄露或绕开滤网而将污染物重新喷射回房间内。

在众多肉眼不可见的空气污染物中，可能家中无处不在的甲醛问题往往是人们的 “心头大患”，加上甲醛释放周期长，高效且可持续的解决方案就成了重中之重。因此，戴森为空气净化风扇系列配备了固态甲醛传感器，搭配戴森独特的算法，可以精准持续监测甲醛水平长达 7 年，对酒精的抗干扰率高达 99.9%，可排除其他气体的影响——其他气体由专门的 VOC 传感器监测。同时，戴森空气净化风扇配备了催化剂滤网，能够持续清除甲醛分子。该滤网采用独特的涂层，内部有数十亿个原子大小的孔道，可以高效捕获甲醛分子并将其分解成微量的水和二氧化碳。然后，滤网从空气中补给氧气保持催化剂活性，从而达到持续清除甲醛的效果，且无需替换滤网。

作为空气质量研究和净化领域的专家，戴森不满足于传统实验室测试，进一步在更贴近真实居家使用场景的环境中开展 POLAR 测试，对自身技术和产品提出更高的要求。未来，戴森还将持续探索 POLAR 测试的更多可能性，以创新技术来满足中国家庭不断提升的健康需求和期待。