雷诺卡车展示了其两款全电动重型卡车 E-Tech T 和 E-Tech C 的设计，并已开放这两款车型的预订。电动卡车车型于 3 月宣布了初步技术规格，将于 2023 年底从法国布尔格布雷斯的生产线下线。

这家商用车制造商宣布，重达 44 吨的二重奏现在可以在欧洲的雷诺卡车分支机构进行预购——并且运输商已经有机会保留初始生产位置。E-Tech T 专为区域配送交通而设计，而 E-Tech C 则专为建筑工地交通而设计。这家法国公司尚未公开价格。

然而，自春季以来，第一个技术细节已为人所知：这些车型可作为 4×2 和 6×2 牵引车以及 4×2、6×2 和 8×4 tridem 车辆使用，并带有两个或三个电动机总输出高达 490 千瓦。电机连接到 Optidriver 变速箱。可以安装两到六个容量为 180 到 540 kWh 的电池组作为储能装置。雷诺卡车指定 43 kW AC 和高达 250 kW DC 作为充电电源。AC 充电时间为 9.5 小时，DC 充电时间为 2.5 小时。据制造商称，续航可达 300 公里。

设计上有新的规范，重型电动卡车将被明确识别为零排放车辆。车辆两侧的蓝色轮毂盖和垂直条纹作为该品牌电动卡车的标识符。此外，前端经过重新设计并完全涂漆。为了提高安全性，雷诺卡车还将前部向前移动了 115 毫米，并在两侧安装了雷达装置。底盘还配备了一个可伸缩的台阶，以最大限度地增加电池空间。

随着其电动续航的扩大，雷诺卡车在其 eMobility 战略和目标上又迈出了一步：到 2030 年，该制造商的目标是实现 50% 的销售额来自电动汽车。到 2040 年，100% 的销售车辆将在当地实现二氧化碳中和。

根据春季的信息，另一种车辆已经处于规划阶段——即用于内城区的货运。对于名为 “Oxygen” 的新项目，雷诺卡车与法国国家铁路公司 SNCF 的货运部门 Geodis 合作。两家公司希望以与柴油车相似的成本 (TCO) 开发 16 吨电动卡车。