瑞士 eMobility 专家 Designwerk 正在接受其电池容量为 1,000 kWh 的电动汽车运输车的订单。超大电池是与 Kässbohrer Transport Technik 密切合作开发的，面向国际市场。

几周前，这家瑞士公司展示了配备 1,000 kWh 电池的电动拖拉机，Designwerk 将其简称为 Car Carrier 。可以从 Kässbohrer 订购带有各种拖车和车身变体的车载运输车，并在上述最大电池型号中提供长达 510 公里的续航里程。

Car Carrier 建立在基本的沃尔沃 FM 底盘上。充电功率为 350 kW，可在两小时内将电池从 SoC 的 10% 充电至 80%。拖拉机的四台电动马达可提供 500 kW 的功率。Car Carrier 的首批交付计划于明年在德国进行。

电池容量为 1,000 千瓦时的型号配备四个模块化电池组，可提供所需的能量。根据应用，这些可以在订购时单独放置。有 18.75 米和 19.75 米基本长度的版本。Designwerk 的电动卡车产品经理 Markus Erdmann 说：“根据应用，我们会根据客户的具体需求调整汽车运输车，从而保证最佳使用。”

首批汽车物流公司包括 ARS Altmann 和 Mosolf，它们计划在 2023 年春季使用电动 Car Carrier，其版本适用于各自的用例。也就是说，两家公司不会使用 1,000 kWh 型号的汽车运输车。Designwerk 解释说，Altmann 和 Mosolf 计划将八辆乘用车从工厂运送到经销商处，“340 至 500 千瓦时，续航里程为 260 至 300 公里” 就足够了。

大型电池将用于 “中型和国际航线”——也用于大型客车。多达七辆 SUV 将通过 Kässbohrer 的铰接式卡车进行零排放运输。