近日，在 “防疫二十条” 等最新措施基础上，国内多地宣布优化调整防疫措施，旅游市场复苏节奏也有望加速推进。

12 月 2 日，携程集团在澳门举办 “与时·聚进”2022 全球合作伙伴峰会。携程集团联合创始人、董事局主席梁建章，携程集团 CEO 孙洁以及公司重要管理层在大会上做了主题演讲，从多重维度阐述了对未来的洞察，并与行业伙伴形成关于新一轮旅游业复兴的共识。

“作为人与人、国家与国家之间沟通交流的重要场景，旅行是不可或缺的，也是人生重要的幸福感来源。旅游业的复苏与兴盛是一个长期趋势，不会被短期波折所阻碍，我们值得对之保持信心与耐心。” 梁建章表示。

全球 45% 国家解除旅行限制 旅游 “朝阳行业” 属性不变

数据显示，截至 2022 年 10 月 17 日，全球已经有 83% 的国家入境免隔离，63% 的国家入境免核酸；共有 100 个国家，完全解除因新冠肺炎疫情而设的旅行限制，约占所有国家的 45%。

从全球视角来看，旅行已经重回时代主题。

梁建章在大会上分享了一个观点：生命的意义在于创新与传承，而旅行因其推动沟通交流、激发思维碰撞的自然属性，正是创新与传承过程中不可或缺的场景。旅游是永远的朝阳行业，全球旅行限制的迅速融冰即为例证。



携程集团联合创始人、董事局主席梁建章发表视频演讲

在这一轮复苏大潮中，携程作为布局全球的旅行企业，既是红利的分享者，也是 “未来已来” 的重要推动者。

今年二季度，携程海外机票和酒店整体预订量同比增长均超 100%，在欧洲和美国市场的业绩已经超过 2019 年同期。在大会现场，携程集团也发布了 “超级全球游”IP，未来携程将与更多海外旅游伙伴进行合作，面向海内外游客进行心智种草，助力全球旅游产业加速发展。

用户需求即 “天时” 酒店产品创新为商家带百亿交易额

携程具体将如何拥抱未来的机会？孙洁给出的答案，正是本次大会的主题 “与时·聚进”：用户需求的演变，是需要随之而动的 “天时”；与合作伙伴的相聚而行，则让行业整体的进化成为可能。

携程集团 CEO 孙洁发表演讲

其中的典型案例是 “携程口碑榜”。这一新晋内容产品不仅解决了用户的 “旅行选择困难症”，也为合作商家带来了显著收益：今年以来，上榜商家平均额外可获得超 10% 的 GMV 和 20% 的流量。

而更广泛的 “与时·聚进”，也发生在携程各个业务线链接的细分行业中。

携程机票今年联合多家机场和航空公司共创 “嗨飞节”，活动期间票量环比增长 27%；携程酒店的 “出行特惠” 产品，则累计为超过 3000 万交叉用户送去优惠，也为商家带来了约 100 亿+GMV。

携程度假今年对跟团游服务进行了保障升级，推出 “行前 2 天免费退”，好评率 96% 以上的目的地参团产品参与了保障内容；携程商旅进一步拓展了供应链纵深，与全球 200 余个国家、60 余万家酒店建立合作网络，目前商旅用户突破了 3400 万。

携程深化澳门旅业合作 与多位伙伴深化战略协作

峰会现场，携程集团与澳门特区政府旅游局举行了全球市场合作启动仪式，未来将携手深化全球战略合作。澳门特别行政区政府经济财政司司长李伟农致辞表示，“在疫情下，澳门特区政府持续开展扩大客源及振兴经济有效措施，今天旅游局亦将与携程展开 2023 年度合作，我们也乐见携程集团在产品和服务等方面突破创新。随着惠澳措施有序逐步实施，澳门旅游业发展和经济复苏将加速。”

澳门特别行政区政府经济财政司司长李伟农发表致辞

在澳门旅游复苏的过程中，携程也与业界的合作伙伴加深协作，提升市场活力。峰会现场，携程集团与金沙中国有限公司举行了全球战略合作签约仪式，双方将把双方围绕产品营销、内容营销、会员权益、线下购物及餐饮活动等多个方面的深化合作扩展到东南亚以及全球市场，助推澳门旅游消费市场升级。

此外，携程还将与本次峰会的金钻合作伙伴永利澳门有限公司、新濠博亚娱乐有限公司以及大会合作伙伴澳门航空携手，在酒店、航空、购物、美食等多领域加深合作，致力推动澳门旅游业界多元复苏。

“海外市场的提前复苏给了我们信心，未来我们将继续寻找更多可能，更好地服务好合作伙伴和用户，携手建立更美好的旅游生态，迎接更广阔的旅业蓝图”，孙洁表示。