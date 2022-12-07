随着室内生活场景的增多，人们对于家居清洁产品要求越来越高。需求的升级与爆发带来了市场的繁荣，日常使用频率最高的吸尘器更是新品频出。而作为全球知名的科技公司，戴森吸尘器的上新一直都是行业关注的 “重头戏”。

为了应对庞大又复杂的市场需求，戴森在 2022 年连续发布多款配件与产品，包括精细清洁配件套组、宠物毛发清洁套装、G5 Detect 无绳吸尘器、V12 Detect Slim Nautik 洗地吸尘器及 V8 focus mattress 手持除螨吸尘器等多款地板清洁新品，不断完善优化地板清洁解决方案。凭借出色的产品设计和科技创新，让消费者在每一个家居使用场景中都更得心应手，甚至不少人直呼 “越来越离不开戴森”。那么在纷繁的吸尘器市场中，戴森到底是靠什么始终俘获众多消费者的 “芳心” 呢？

以 “工程师精神” 引领科技创新

在日渐激烈的市场竞争中，戴森秉持 “解决他人容易忽视的问题” 这一初心，坚持从地板清洁产品的底层设计逻辑出发，不断迭代核心科技，为消费者带来突破想象的吸尘体验，帮助解决家居清洁难题。

其中，最能体现戴森工程师精神的莫过于其对马达技术的创新与迭代。“吸尘器”，顾名思义，吸力的大小直接决定着性能的优劣，而马达又是影响吸力表现的重要因素。因此要想在吸尘器市场上占据一席之地，研发出更强、更轻、更小的马达十分有必要。

数码马达作为戴森产品的 “心脏”，在近二十年的时间里经历了数代更新。2009 年，戴森开发了一种新型的无刷数码马达——V2 数码马达，并将其首次应用于戴森的手持真空吸尘器 DC30 上。2013 年，戴森以 V6 数码马达为源动力，发明了 DC59，也是这段时间前后，戴森进入中国市场，其强大的吸尘性能和易于操作的用户体验逐渐为中国家庭熟知。

2016 年，戴森 V8 数码马达问世，其设计紧凑而轻量，转速高达 110,000 RPM（每分钟旋转次数）。2018 年，戴森再次冲破吸尘器领域数码马达的极限，令搭载了新一代 V10 数码马达的 V10 Cyclone 无绳吸尘器成为当时最强劲的吸尘器。今年，随着 G5 Detect 的发布，戴森也官宣了第五代数码马达的到来，其转速已经从初代的每秒 1,666 转提升到了每分钟 135,000 转。

除了马达，提升吸力表现的气旋技术也始终是戴森的一副 “王牌”。从 1993 年 “双气旋” 技术的诞生，到 2002 年的多圆锥气旋分离技术、2012 年的双层放射性气旋分离技术，再到 2013 年的微振气旋分离技术，戴森在气旋分离技术中不断突破，使其与持续升级的马达性能、过滤性能达到极致平衡，延续不妥协、不减弱的强劲吸力，为未来吸尘器发展空间开辟更宽阔的可能性。

不仅如此，戴森还兼顾升级其可视化 “黑科技”。为了让肉眼不可见的微尘显形，工程师们不断拓宽光学探测系统的照射范围，提升它的亮度；2019 年，戴森为 V11 装上了智能化的 LCD 显示屏，透过屏幕用户可以直观清晰地获得电量续航、吸力模式、滤网清洁提示以及堵塞排除指引等实时信息反馈。自此之后，LCD 数显显示方式持续优化，逐渐成为用户的感官延伸，如今搭载了压电式声学传感技术的戴森新一代无绳吸尘器 G5 Detect，能够对灰尘进行更直观的测量及统计，并通过 LCD 屏幕显示的实时灰尘浓度变化，为用户提供科学的清洁指导。

自戴森创立以来，“解决他人容易忽略的问题” 这一精神便根植于每一代产品的研发中。纵观戴森今年推出的数款配件与新品，几乎每一款都具备针对性的设计与创新，让日常清洁以科学而非主观判断的方式，变得更便捷、更深度。

比如，清洁柜子跟墙的缝隙时，常常会因吸尘器机身卡住而难以完成清洁工作；而一些昂贵的电子大屏产品、艺术品、皮具也因为表面脆弱、结构复杂而导致护理清洁困难。针对这些易被他人忽略的清洁场景和难题，戴森于今年 4 月推出了精细清洁配件套组。其中，超窄缝隙转角吸头相较上一代更窄更长，还可通过简单的动作实现精密的 22°旋转角度，轻松抵达狭窄缝隙的更深处；无痕软毛除尘刷上 8,100 根尖端细至 0.05 毫米的 PBT 刷毛则与化妆刷采用同一种材料，通过精密设计密集排列，为精细的表面提供无划痕的保护。这些细微之处的创新 “小” 突破，将家居清洁的痛点、盲点逐个击破，帮助实现轻松高效的全能深度清洁。

塑造可持续的创新能力

自创立以来，戴森以近 40 年的技术创新与突破造就了今天的行业巨头地位，这其中的 “奥秘” 断然不只是核心技术的领先。戴森作为问题的解决者，深知发现问题的重要性，而发现和洞察 “他人易忽视的问题” 则离不开巨大的研究投入。

每一项新品问世之前，戴森会做长期大量的消费者研究，力求充分了解世界各地消费者的需求。以戴森 2022 年最新发布的《全球灰尘研究报告》为例，报告揭示过半中国受访者在肉眼看到灰尘时才会打扫清洁，在日常居家清洁中处于 “被动清洁” 的状态。这一误区却可能带来不小的隐患——许多灰尘颗粒的大小是仅显微镜可见的，当人们在家中发现明显的灰尘时，尘螨很可能早就在家中到处肆虐。正是基于这一消费者洞察，戴森才会大力研发可视化技术，让消费者更好地发现肉眼不可见的灰尘。

除了消费者研究与洞察，戴森还坚持推进灰尘的微生物学研究。自 2001 年开始，戴森科学家们在专门的微生物学实验室中研究尘螨及其排泄物、各种毛发、花粉等过敏原……这为工程师们探索创新解决方案提供坚实的科学基础与思路。以宠物毛发为例，戴森科学家们发现宠物毛发比人类的更细，且会携带致敏性蛋白质颗粒以及花粉等过敏原，不仅易缠结难以清理且可能引发人类的过敏反应。这些发现促使戴森持续不断地更新防缠绕技术，还在今年推出了针对养宠家庭的宠物毛发清洁配件。戴森深知，只有了解室内灰尘的复杂构成及其对人体的影响，才能更好地处理人们在真实家居环境中的除尘和健康问题。至今，戴森在微生物学研究方面的投入已超过 10 亿美元。

除了研究投入，戴森在研发和制造方面的投入同样巨大，并以此获得真正意义上的可持续创新能力，长期领跑于地板清洁市场。以马达的研发和生产为例，自 2004 年在新加坡正式投产第一代戴森数码马达开始，迄今为止，戴森已经生产制造马达长达 18 年，在数码马达的研发和制造方面的投资超过 3.5 亿英镑，累计生产了超过 1 亿台的数码马达，在全球范围内申请了 1000 多项数码马达专利技术。而这，只是戴森重视研发、推动技术创新历程中的一站。

当然，想要塑造企业的可持续创新能力，更为重要的是敢于着眼并攻克别人未能解决、未曾考虑的问题。比如曾经的吸尘器尘袋，由于堆积在尘袋中的灰尘难以清理干净，吸尘器的吸力会受到很大影响，消费者只能反复购买新的尘袋。当时的人们对这种 “不便” 的清洁模式习以为常，而为了守住尘袋销售这笔可观的利润收入，吸尘器厂商也对相关的技术创新避之不及。

当年如果不是詹姆斯·戴森更看重创新而非赢利，敢于啃下他人避之不及的尘袋难题，也许今天的吸尘器市场会是另一番场景。为了解决这个问题，戴森首次将气旋分离技术应用到吸尘器中，通过强大的离心力来分离掉吸尘器吸入的灰尘，解决了传统吸尘器容易堵塞的问题。1983 年，随着 “G-Force” 的诞生，戴森的这项创新第一次被世人所熟知。1991 年，戴森成立了自己的同名公司，并在两年之后推出了首款戴森吸尘器 DC01。自此，吸尘器市场正式进入了无尘袋时代。

想要彻底革新一个产品品类从来都不是容易的事。同样，对于戴森来说，全球市场的消费者洞察和科学投入远不止于此。未来五年，戴森计划投入 27.5 亿英镑用于科技创新和产品研发，包括打造目前 “英国最大、最先进的机器人中心”，并计划在未来 10 年内推出可以做家务的人形机器人。面对快速变化的市场，戴森坚持用多样化的地板解决方案满足不同清洁习惯和各类清洁场景的需求，以期用 “量身定制” 的科技让每一个家庭都能找到满足他们需求的家居清洁方案。