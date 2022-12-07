今日，动点科技获悉，音频、视频和协作解决方案企业 Jabra 宣布推出 Evolve 系列全新产品 Evolve2 Buds。在混合办公模式逐渐普及之下，能够自由与灵活地选择工作地点已越趋重要，而全新 Jabra Evolve2 Buds 正是为了提升办公专注度与协作力而量身打造的一款高阶真无线产品，不仅通过包括 Microsoft Teams 和 Zoom 等在内的主流 UC 平台的认证，更采用最新技术以最大程度减少干扰性背景噪音，实现更清晰的通话。

全新 Evolve2 Buds 采用可调节段数的主动降噪技术（Adjustable Active Noise Cancellation，ANC），混合办公员工可根据个人倾听习惯和偏好进行个性化调整和设计，最大幅度隔绝外部噪声并减少干扰。Evolve2 Buds 也配备 MyFit 功能以及搭载 PeakStop 技术的 SafeTone 功能（能消除突然的高分贝声响），以增强听力保护，并加强耳机与耳廓的密合度。

Evolve2 Buds 独特地将 4 麦克风、骨传导传感器以及高阶算法结合，以最大程度隔绝周边噪音，让使用者享有更加清晰、专注的交谈。其具备长达 5 小时的通话时间、33 小时的电池续航力（包括充电盒在内），最远可与电脑保持 20 米无线连接范围，盒内配备独特的蓝牙接收器，能直接插入并连接至笔记本电脑，保证稳定连接，满足灵活办公需求，能够有效避免耳机在会议中途断电所造成的不便。

据了解，Jabra Evolve2 Buds 的建议零售价为人民币 2099 起，带无线充电板版本建议零售价为人民币 2299 起。