2022 是非常不一样的一年，所有人都在面对市场的波动和挑战。过去 40 年来，中国经济保持了持久的高增长态势，取得了举世瞩目的成果。近几年来，受全球经济下行和疫情影响，中国经济出现了比较明显的增速放缓和短期波动。但从长周期视角来看，中国经济周期变化的内因在于驱动力的切换。本篇文章概述了光源资本创始人、CEO 郑烜乐对于当前经济发展与创业投资新范式的看法，并分享了关于产业投融资时代的三大机遇，以及新时代 “科技实业家” 如何把握机遇、投资人与精品投行的时代新使命的思考。

光源资本是一家快速成长、以全球视野服务中国企业的精品投行，致力于通过资本服务和生态赋能，助力产业升级发展。成立 8 年来，光源资本已帮助 200+家公司完成超过 310 笔私募融资交易，累计交易金额超过 320 亿美元。

郑烜乐认为，经济发展的范式决定创新的范式，随着中国经济驱动力的改变，产业创新的内外条件逐步充足，一个全新的产业创新时代呼之欲出。创新的范式决定投资的范式，我们进入到产业创新的时代就意味着全新的产业投融资时代到来。

01 新环境：产业投融资时代已来

从改革开放初期到 90 年代初期可以称为农业经济周期。农村的经济体制改革激发了生产力，解放了农村劳动力。随着过剩劳动力涌入城市，推动了第二个阶段劳动密集型手工业的经济周期，在这个阶段外资被引进、出口上升、加工制造业蓬勃发展，城市化开始逐步繁荣。2000 年之后中国加入 WTO，进入到了外向型经济和外循环经济周期，城市化二次繁荣。2010 年，进入到移动互联网的经济周期，开始了产业和移动互联网等更多的科技要素如何结合的长期探索。2020 年开始，进入到了一个全新的周期，我把它称为 “内外双循环共同发展的产业升级经济周期”。

在这个经济周期里，中国经济将进入以内循环作为核心驱动循环，通过外循环与全球进行联动、获得全球收益的历史阶段。在未来将会展现出越来越明显的产业内循环，从技术到供应链到产品再到消费市场，内循环会占据主导地位。同时还有资本市场，从资金支持创业到一级市场再到二级市场，境内资产人民币定价的资本市场内循环也会持续走强。同时，内循环又和国际经济循环密不可分。一方面，全球资本市场对中国资本市场形成了有力的补充；另一方面，中国企业家能力的全球化也推动着产品、技术、基建、供应链和服务的出海，让中国经济可以更好地参与到国际经济的循环中去。我们相信在新的内外双循环产业升级的经济周期的时代，中国企业家的能力全球化和更迅速的产业升级将共同为中国经济发展提供新的巨大推动力，我们相信中国经济的周期拐点即将到来。

产业创新成为下一个时代主流

随着经济发展的范式发生了变化，创业创新的范式也随之变化，我们现在面对的是从移动互联网时代到产业投融资时代的巨大变化。过去 15 年可以称之为移动互联网时代，在这个时代里产业发展的脉络非常清晰。从 2010 年开始，越来越多的用户成为移动互联网的用户，人口红利牵引着大量的创业机会。随后进入到短视频时代，越来越多的时长被移动互联网渗透，出现了时长红利。随后越来越多的消费、生活场景被移动互联网渗透，这时候出现了场景渗透红利。三大红利的演进是产业发展的核心脉络。而企业发展的核心脉络则是从资金到用户增长再到商业化。用资金来驱动去获取更多用户，然后再把用户导入到变现场景进行商业化。移动互联网时代创新发展的主线是极度明确的，而产业的驱动模型也是相对比较单一的，所有的生产要素都是为了这两条核心的发展脉络而服务。

到了产业投资时代。越来越多新的生产要素涌现，包括像 5G、云计算、大数据、AI、物联网等等。新的生产要素也迅速和产业紧密结合，产生了像 AI 制药、工业互联网、智能制造和自动驾驶这样创新驱动产业快速发展的新兴行业。也有越来越多的企业和产业在发展过程中需要更多地思考产业周期和产业规律的本质问题。以及近几年的地缘政治博弈也加快了产业自主的步伐。所以当移动互联网的红利渐渐消退，产业创新的内外条件逐步充足，一个全新的产业创新时代也呼之欲出。

产业创新时代的两块关键基石

科技创新是产业创新的基础和强大驱动力。二十大报告中也提及在科技创新方面要推动构建新的一批增长引擎等等关键的内容，确立了科技创新的重要地位。同时在人才和专利的储备上中国也积累了庞大的基础。2021 年，中国国际专利申请数达到 6.95 万件，连续 3 年位居世界第一。同时还有 6000 万的工程师群体和高达 2 亿的接触过高等教育的劳动人口，这都是全球绝无仅有的。可以预见未来的科技红利将会成为中国经济高质量发展和产业创新的一大核心要素，这也是产业投融资时代的一块基石。

另外一个非常关键的基石则是中国的统一大市场。今年我走了很多地方，有一个非常强烈的个人感受就是：没有任何一个市场能像中国这样用有 14 亿人口，同时人均国内生产总值超过 1 万美元，整体体量如此庞大。此外中国的中等收入人群已经超过 4 个亿，到 2025 年将超过 5.6 亿，这之中蕴含了全球绝无仅有的巨大消费潜力。同时，中国还是一个从语言到意识形态等各方面都非常统一的大市场，是全球绝无仅有、容量极大、潜力极高的市场。中国统一大市场蕴含的消费潜力将会成为促进中国经济快速发展的另一大核心要素。

经济发展的范式决定了创新的范式，随着中国经济驱动力的改变，我们进入到产业创新的时代；创新的范式决定了投资的范式，那么产业创新的时代就意味着全新的产业投融资时代到来。

02 新机遇：科技创新+大市场+大产业

近些年来一级市场也非常清晰地反映了产业投融资时代的来临，从过去几年一级市场各行业投资金额的变化趋势来看，互联网的金额占比在不断下降，而半导体、先进制造、汽车等行业的占比在快速上升，生物医药在近几年也保持高位。随着各种各样新的生产要素作用于创新产业，爆发的化学反应吸引到了非常多的投资人参与其中。同时从投资主题的变化来看，最近几年也有明显的从移动互联网向产业快速迁移的迹象，实现了从短视频、社交电商到生物医药、半导体芯片、新能源等与科技深度结合的产业的迁移。我相信产业投融资时代也一定会有越来越多的投资人支持产业升级，也将有更多优秀的产业企业家涌现出来。

未来的中国经济将在 “内外双循环” 的模式下，以科技创新推动产业升级来形成核心驱动力，更好地激发中国大市场的潜力，构建需求侧与供给侧的双轮驱动。这决定了产业投融资时代投资与创业的范式。随着产业投融资时代的到来我们也能看到新的机遇，我们所面对的最大的机会，是自主可控的科技红利与中国独有的大市场，共同作用于产业变革而产生的巨大长期机会。产业投融资时代的所有创业投资机遇，都将在内嵌在这个长期机会中。

新技术要素进入产业改变供给侧

第一个机遇，我们认为在于新技术要素进入产业后对供给侧的改变。AI、5G、VR/AR 等技术创新的场景化应用直接提高了供给侧的生产效率，降低生产成本、提高良率、释出产业降本增效的空间。

比如 AI 技术进入医疗制药行业而诞生的 AI 制药产业，让人工智能参与到制药的前期环节中，让药物发现和临床前研究的耗时大大缩短，节约了数以亿计的研发成本，减少了大量的人工试错。一方面让顶尖的药物研发能力得到更高效的分配，另一方面也让很多原先无法落地的靶点成为可能。

再比如云计算和物联网技术进入工业而诞生的工业互联网，实现了从互联网、物联网向人、机、物、云全面互联的拓展。让工业体系实现跨设备、跨系统、跨厂区、跨地区的全面互联互通，让生产和服务资源能够更大范围、更高效率、更加精准的配置，大幅度提升工业体系的整体效率和收益。

大市场缺口拉动供给侧

第二个机遇在于大市场的需求缺口对供给侧的拉动。中国统一大市场的任何一个需求缺口，相对供给侧来说都是非常大的需要，并且会在产业中形成链式反应，拉动全产业发展。

新能源汽车就是个非常典型的例子，过去 5 年间新能源汽车销量上涨了近 8 倍，它的 CAGR 超过 50%，并且销量与产量十分接近，库存很低。中国民众对新能源车的逐步接纳和广泛购买，不仅推动整车制造的产能上升，也引起产业链各个环节的同步上升，例如动力电池、电机、充电桩、汽车电子等全产业链都有显著的增长。

另外一个明显的例子是光伏产业，全球新增装机量从 2013 年的不到 40GW 增至 2022 年的 250GW，9 年间装机量上涨超 6 倍，而且至今光伏产业仍旧是 “以产定装” 的状态，光伏产能的提升直接决定了光伏装机量的快速提升。从光伏产业链来看，不管是上游的硅料、硅片，中下游的电池片、光伏组件、逆变器等等，都随着巨大需求的拉动出现了大幅度的爆发式增长。

技术代际更新拉动需求侧

第三个机遇在于技术的代际更新对需求侧的拉动。当某一项技术发生代际更新时，他最终会内化为标志性的产品或者服务进入市场，一旦大众切身地体会到技术颠覆式创新带来的场景化应用，新的消费需求就会引爆，对产业链的带动将会是非常巨大的。

历史上就有几个经典的例子，比如通过流水线生产的福特 T 型车打破了富人才能买得起汽车的市场僵局，激发了平民汽车消费的巨大市场，进而带动了整个汽车产业链发展。而设计、体验、智能化、三电系统大幅创新的特斯拉带来了一个前所未有的，让新能源汽车实现大规模应用的答案，激发了新能源汽车研发、生产、消费的浪潮，进而带动了汽车工业电动化和智能化的产业链的蓬勃发展。iPhone 的横空出世也是一个很好的例子，不管是工业设计、软硬件结合还是生态打造，不仅惊艳大众，也在消费电子市场树立了一个标杆，拉动整个消费电子产业链向上发展。

可以期待的是，像 VR/AR、消费医疗这样的新领域，都将随着技术的代际更新，驱动有颠覆式创新效应的消费级应用出现，最终拉动生物科技、消费电子、元宇宙内容与底层技术等一批相关产业链的新一波发展浪潮。需求侧的拉动对内循环而言至关重要，需求侧和供给侧一起作用，共同拉动了内循环的高效运转，也驱动了产业创新的蓬勃发展。

科技实业家如何把握时代新机遇

产业投融资时代的新机遇也需要产业中有能力将科技转化为商业成果的企业家来抓住和实现。我们在这里提出一个概念叫做 “科技实业家”。过去十年可以说是产品经理的时代，各种各样的产品经理打造了一个又一个移动互联网产品，改变了人们的生活。那么未来十年将是企业家们运用层出不穷的新科技生产要素，导入到实体产业，最终驱动产业升级的时代。未来十年将是中国科技实业家改变世界的时代。

把握新机遇，科技实业家需要具备四大新思维。首先是终局思维，科技实业家要有跨越产业周期的视角。要具备思考产业 10 到 15 年的大小周期变化，以及思考大小周期嵌套和产业终局的能力，有的放矢，提前布局。而不是不加判断地盲目跟随热潮，跟风入场，也不是拿着锤头找钉子，根据自己会什么，就觉得能够做什么。其次是全要素思维，科技实业家要能够积极吸纳新的生产要素。吸纳速度越快、和产业结合能力越强的企业家就会让自己的企业抢占行业领先身位，获得更快的发展速度。而不是因循守旧，坚持在旧要素、旧环境的舒适圈内。第三是产业链思维，科技实业家要带动产业上下游共同发展，共建生态繁荣。同时也要构建自身的核心壁垒，占好生态卡位。不能单看自身的短期利益，忽视产业链全生态持续造血、共同繁荣的重要性，没有单一成功的企业，只有整体成功的产业链。最后是全球化思维，科技实业家要意识到在当前的全球格局下，收益来自于全球市场，竞争和风险也来自于全球。想要偏安一隅，孤立生存与发展是不可取的。只有直面全球的竞争、放眼全球的市场、考虑到来自于全球产业链的风险，才能够更好地在未来走向全球。

从能力层面，不同的时代的企业家也面临不同的能力要求。移动互联网时代，企业家能力更强调长板，看中某一项或者某几项长板能力在互联网红利下如何运用并转化为实际收益。但产业投融资时代，企业家能力更强调综合。产品、技术、产业链、生态、组织、渠道、和政府合作的能力以及如何更好地撬动资本市场获得帮助的能力等等，都会成为制胜的重要因素。这就需要科技实业家不断学习，不断进步，不断地和更多的合作伙伴去紧密的合作，不断吸纳新要素，构建新能力。

最后，资本战略眼光也是抓住新机遇的必要能力。融资不仅仅是一件获取资金的简单事件。首先融资是对企业生命周期的一次规划。在融资过程中企业有机会对自身的使命愿景和发展目标、阶段状态、发展计划、实现路径、退出方式进行全盘考量，不断地优化企业战略。其次，融资是选择伙伴和资源的一次机会。好的投资人与好的资本对于企业的赋能是多元的，影响也是深远的。除了资金以外，对产业的理解、对企业关键缺口的补足、基于产业终局共识下稳定的长期主义，都会是企业发展过程中不可或缺的助力，我们也希望能够一直帮助企业去引进这样优质的投资人。最后，融资是完善产业布局的一次加速。好的资本的进入、充足的资本壁垒的构建会让企业迅速获得产业链中的优势地位，也能获得更高精尖的人才、更丰富多元的合作关系，进而加速企业产业链布局的实现。

03 新使命：助力科技实业家改变世界

今年我们的感知非常明显。在过去移动互联网时代。大家基本上都会在北上广深和杭州这几个城市出差看项目，项目也大部分分布在巨头公司的产业链上。但今年我们的团队去到了很多以前未涉足过的地方，有的去了青海、有的去了鄂尔多斯、有去了西安、去了山东济宁等等。他们去到了无数个上市公司的供应链和产业生态中。这种差异让我觉得我们作为一级市场的从业者，产业投融资的新时代对我们提出了新使命和新要求。

首先要置身事内、沉浸到产业中去。每一类产业、每一条赛道，都有它独特的发展和投资逻辑。想要与科技实业家对话，就需要深耕产业，具备产业化的思维和知识体系。才能够想人所想，发掘产业中的投资和交易服务价值。

其次，要构建更全面的赋能体系。产业投融资时代中驱动一个企业成功的要素变多了，而如何和产业周期更好的结合，把这些要素作用于企业发展的过程、对企业形成帮助，就成为投资人和精品投行从业者的使命。过去移动互联网时代产业和企业的发展逻辑都相对单一，企业家需要解决的是单一环节的问题。但产业投融资时代，企业需要的帮助变多了，具备更多的资源，能够为科技实业家提供更多帮助的投资人和精品投行，才能获得科技实业家的青睐，获得合作和投资的机会。不管是投后服务还是增值服务，它的价值会比从前更加放大，所以这其实是一个让大家去做更多的事情获得更多收益，良性循环能够构建起来的非常好的一个时代。

最后是要坚持时代精神跟长期主义。所谓的时代精神就是坚持做有时代正当性的事，而长期主义就是坚持做长期而正确的事，坚持做有长期价值的事，坚持做有长期的社会意义和产业意义的事，推动社会进步跟产业的发展。只要做到这两点，我相信回报一定是长期而确定的。

新的时代有挑战也有机遇。机遇在于，从未有过一个这么好、这么大的机会，让让身处投资行业和精品投行行业的我们可以用我们的工作、用我们的努力，通过在一级市场的参与去推动中国的大产业的蓬勃发展。而挑战则在于，更多元化的能力，更积极地置身事内的态度，都将成为在这个时代里长期立足、发现和创造价值、陪伴企业家成功的先决条件。对我们而言，这是一个越努力越幸运、越积极越成功的时代。