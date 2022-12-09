12 月 9 日 14 时 35 分，捷龙三号运载火箭在我国黄海某海域成功发射，将我国商业航天首颗空间生命科学试验卫星 “火炬一号” 顺利送入预定轨道。

“火炬一号” 卫星由火箭派（太仓）航天科技有限公司设计研制，重 12.798 公斤，搭载了微重力生命科学试验载荷及对地观测载荷。卫星入轨后，将完成对食品工业微生物微重力条件下生长情况的观测，并实现地面对观测数据的接收。

据了解，火箭派此次的微重力生命科学试验任务，是基于火箭派与东方航天港共建空间生命科学实验室的合作框架下，由火箭派负责此次卫星载荷研制和在轨科学试验。

“火炬一号” 由卫星服务舱和生物载荷试验舱两部分组成：卫星服务舱由热控、姿轨控、电源管理、星务计算机、数传及推进等分系统组成；生物载荷试验舱由微重力微生物培养设备和两台观测相机等组成。据原中国航天科技集团科技委常委，火箭派卫星、飞船总设计师闵长宁介绍，“火炬一号” 卫星在研制过程中，相继解决了试验载荷气密性设计、生物培养装置温度控制、微生物观测光学设计等问题，为微重力条件下对微生物生长情况的研究提供了基础保障。

“火炬一号” 空间生命科学试验卫星

本次试验主要是检测空间环境（包括微重力、宇宙辐射等因素）对肠道中好氧菌及厌氧菌生长情况的影响。据农业农村部食物与营养发展研究所任广旭副研究员透露，研究成果将为开发改善航天员肠道健康的益生菌产品以及功能性食品提供科学依据。此外，未来还能筛选出产业化性能更强的益生菌亚种，服务于食品工业。

据动点科技了解，火箭派还计划 2023 年底发射国内首枚星箭一体化液体运载火箭 “达尔文二号”，该型运载火箭具备生物载荷适配性、快速反应、低成本和航班化等特点，具有极高的性价比。