印度农业科技初创公司 CropIn 已于近日宣布，获得了一笔 1400 万美元规模的Pre-D 轮融资。融资后，CropIn 的估值达到了超 9000 万美元，而该公司的融资总额也于此提升至了 4600 万美元。

据了解，本次融资由谷歌、Impact Assets（新加坡投资机构）、Chiratae Ventures、JSR Active Innovation Fund 提供。有消息人士表示，CropIn 的 D 轮融资似乎也正在进行中，并很有可能会在未来几周内筹集到更多资金。

CropIn 成立于 2010 年，是一家以数据驱动的精准农业 SaaS 服务提供商。据介绍，到目前为止，CropIn 已通过旗下的农业数据&种植管理平台 SmartFarm 以及农业风险预测分析平台 SmartRisk 两大产品影响了 1600 万英亩的农田和 700 万农民群体，并与全球 250 多家组织机构展开了合作，服务覆盖超 56 个国家和地区。

值得一提的是，本次为谷歌对印度农业科技领域的首笔投资。作为这一动向的背景，在 20 年 7 月份时，谷歌曾表示“将在未来五到七年内在印度投资 100 亿美元”。谷歌称，将通过股权投资、合作伙伴关系以及在运营、基础设施和生态系统方面的投资组合来实现这一目标，而这反映了 “谷歌对印度及其数字经济未来发展的信心。”

另一方面，尽管在今年遭遇了相当严峻的融资寒冬和裁员热潮，对印度的创投生态而言，其中的农业科技却也展示出了相当的韧性。今年期间，印度农业科技初创公司所获得的融资总额达到了 6.4 亿美元以上，而这一数字在去年时为 6.34 亿美元（该领域在 14 年至今年 6 月份时所获得的融资总规模也仅为 20 亿美元）。另外，我们也可以看到这一领域在近期仍可以获得大额融资，比如获得 6000 万美元的Dehaat。

有数据指出，到 2025 年，印度农业科技领域有望实现 240 亿美元的规模。