根据一项来自 Blackbox-ADNA 的最新调研显示，在过去的 6 个月内，90% 的受访者选择了消减开支/家庭花销以应对通货膨胀状为家庭预算所带来的负面影响。其中，在数字消费方面，调研指出，与去年相比，这一数字总体下降了 9%。

从更具体的方面来看，调研称，在此期间，25% 的受访者表示会在家里吃更便宜的饭菜，25% 的受访者减少了外出就餐/去餐馆的次数，24% 的受访者会更多选择打折商品，12% 的受访者会购买更便宜的品牌，并且同有 12% 的受访者减少了外卖消费。

据悉，本次调研涉及新加坡、马来西亚、泰国、印尼、越南、菲律宾六个国家中超 9000 名的成年居民。

调研也调查了受访者的电商平台使用情况。根据调研，Shopee(93% 的好感度，后同)、Lazada(93%，和 Shopee 并列)、亚马逊 (91%)、Shein (85%)、AliExpress/全球速卖通 (73%) 成为了东南亚消费者最喜爱的五大电商/网购平台。

这些受访者认为，虽然折扣/促销 (33%) 和激励/奖励计划 (17%) 是促使他们网购的主要因素，但他们也认为网购也能带来一些其它的优势，例如便捷 (43%)、选择的多样性 (25%)、可以快速了解最新流行趋势 (19%)、获得当地没有的商品 (17%) 以及价格 (11%)。

另一方面，尽管网购正在受到越来越多东南亚消费者的关注，但受访者们也表示，货不对码 (50%)、商品缺失 (29%)、质量问题 (27%) 是其最常见的困扰。

值得一提的是，70% 的受访者表示更有可能会在电商平台的大促期间消费（Prime Day、双十一、黑五，以受欢迎程度先后排列），并且这一倾向在新加坡 (85%)、马来西亚 (81%) 和印尼 (71%) 更为常见。

基于这一点，由于这些大促往往会发生在年末（尚未被调研完全统计），调研认为，今年数字消费呈现下降的原因很有可能是这种消费滞后倾向所导致。

而作为以上调研的背景，根据《2022 东南亚数字经济报告》，东南亚 2022 年的数字经济规模较上年有望呈现出 20% 的增幅，达到 2000 亿美元规模。作为对比，该地区在 2021 年的数字经济较 20 年增长了 38% ，规模为 1610 亿美元（报告在去年预测这一数字为 1740 亿美元）。

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