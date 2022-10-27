去年晚些时候，在谷歌、淡马锡、贝恩三家机构联合发布的一份报告中，作为东南亚地区被疫情加速的数字化进程的直观体现，报告用 “数字十年”（Digital Decade）对这一现象进行了概括——报告在当时表示，随着当地消费者和商家行为的持续转变以及投资者对该地区的强烈信心，在 “数字十年” 的到来下，到 2030 年，东南亚数字经济或将实现 1 万亿美元的规模。如今，在即将结束的第二个 “数字十年” 的刻度中，尽管动荡的全球局势和经济环境仍为这里带来了一丝阴霾，东南亚却仍在书写下一段足够高光的 “东南亚时刻”。

动点出海获悉，谷歌、淡马锡、贝恩三家机构已于近日联合发布了今年份的东南亚数字经济报告《E-Conomy SEA 2022》。根据报告，东南亚数字经济的 GMV 规模有望在今年接近 2000 亿美元，而这一数字将比此前的预期提早 3 年。

报告表示，尽管当下正处于相对下行的经济状态，东南亚 2022 年的数字经济规模较上年仍呈现出了 20% 的增幅。作为对比，该地区在 2021 年的数字经济较 20 年呈现出了 38% 的增幅，规模为 1610 亿美元（报告在去年预测这一数字为 1740 亿美元）。此外，报告也强调称，如果拿今年的预期规模同 19 年时的 102 亿美元相比，其增幅将达到 100% 的比例。

报告指出，现阶段，东南亚数字经济领域的发展正受到电商行业的继续加速、外卖&在线媒体行业向疫情前状态的恢复、以及旅游&交通行业的长远复苏这三大趋势的影响。具体而言，根据报告，这三大趋势目前正呈现出各不相同的发展状态：

电商：S 型曲线

后疫情时代下，尽管该地区线下购物模式得到了一定的恢复，且平台也正更加关注盈利能力，电商行业却仍将保持领先状态，其今年的 GMV 预计将呈现出 16% 的增幅。体现在具体方面，该行业的优先目标正在从如何获客向如何提升与用户接触程度方面转变。同时，商家也正开始通过减少促销和折扣手段来提高盈利能力，并进一步将增值服务货币化。

外卖&在线媒体：回归曲线

随着疫情的常态化，这两大行业的增长趋势较此前相比也相应放缓，外卖和在线付费媒体行业增长将分别呈现出 14% 和 9% 的水平。并且与此同时，数字广告将继续保持原有势头，游戏领域则会出现消费回落现象。

交通&旅游：U 型曲线

尽管交通和旅游行业分别将在今年以 43% 和 115% 的增幅呈现出强劲复苏趋势，但这些行业面临着燃料价格上涨、供应短缺、高价值通道地区（如中国、韩国、日本）持续的旅行限制等不利因素的影响，且消费者也正面临物价上涨的因素，因而这一领域如果想要恢复到 19 年时的水平仍需要数年时间。

另一方面，在金融服务层面，报告也指出，随着疫情的影响，线下行为不断向线上转移，作为体现，所有的数字金融服务细分行业（DFS）——支付、汇款、贷款、投资、保险均将呈现出两位数的增幅。并且，由于更加有利的增长环境，DFS 的行业格局也正变得更加多元和火热。报告强调，以数字银行机构/企业为代表的新加入者正在积极通过现有的商家与消费者网络触及那些没有或者难以接触到银行服务的群体。不过，报告也指出，当地的老牌银行机构也正努力打造自身的内在优势，进一步加快自身的数字化转型，从而与新兴选手一起提供更加普惠的金融/银行服务。

而尽管当下正值 “融资寒冬” 阶段，报告显示，东南亚的科技创投领域仍保持着强劲势头。在 2021 年上半年到 2022 年上半年期间，东南亚的投资交易金额呈现出了 13% 的增幅，并且在私人市场中，风投机构仍持有近 150 亿美元的 “干粉”（现金储备）。当然，在动荡的市场行情下，风投资金的主要流向也发生了相应的变化。在此阶段，早期企业更加受到欢迎，后期企业的融资动向则呈现出了下降趋势。

紧接着这一方向，从更具体的角度上来说，报告指出，现阶段，新加坡和印尼仍为 2022 年的主要投资目的地。不过，作为风投机构的长期兴趣对象，菲律宾和越南（也包括印尼）也正在愈发受到青睐。此外，在行业领域层面，报告显示，在今年，DFS 将超过电商领域成为东南亚份额占比最大的投资领域，其在今年上半年的融资规模达到了创纪录的 40 亿美元。而报告也进一步指出，超过 80% 的受调查 VC 机构表示预计将增加对医疗健康、SaaS 和 Web 3 领域的关注，教育科技则被认为会在后疫情阶段下降温。

值得一提的是，笔者也发现，在本次报告中，三家机构也相应地对此前的 “数字十年” 预期数字进行了一定的调整。与去年的报告相比，东南亚在 2025 年和 2030 年的预期数字经济规模已从 3630 亿美元和 7000-1 万亿美元分别调整至了 3300 亿美元和 6000-1 万亿美元。

报告总结称，对该地区的数字经济领域而言，其行业基础层面会保持着相对稳固的状态，但其中的新兴行业和未充分渗透的市场尚有着很大的增长空间。为了实现可持续的发展势头，在支付、融资、物流、互联网普及、消费者信任等推动因素之外，东南亚数字经济的发展也需要一系列新增长要素的支持，“加快实现盈利、实现对城市周边地区用户的数字包容，以及 ESG 将成为数字十年的发展关键。”