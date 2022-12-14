百济神州（06160.HK）公告，于 2022 年 12 月 13 日公布了其 ALPINE 试验的最终 PFS 分析结果：在这项针对复发╱难治性（R/R）慢性淋巴细胞白血病（CLL）╱小淋巴细胞淋巴瘤（SLL）患者的全球 3 期试验中，百悦泽®对比亿珂®取得了优效性结果，表现出更具优势的心脏功能相关的安全性特征。

这些数据在新奥尔良举办的第 64 届美国血液学会（ASH）年会上通过最新突破摘要的口头报告（摘要编号 LBA-6）进行展示，并同时刊载于《新英格兰医学杂志》。论文的主要作者、美国丹娜法伯（Dana-Farber）癌症研究院血液肿瘤分部 CLL 中心主任 Jennifer Brown 医学博士在大会上进行口头报告。

Brown 博士表示：“PFS 是在 CLL 临床试验中衡量有效性的金标准。在包括携带 del(17p)/TP53 突变的高风险患者的所有主要亚组中，ALPINE 试验数据展示了百悦泽®的优效性和临床获益的一致性，同时表现出更具优势的心脏功能相关的安全性特徵。试验数据有力地证明了百悦泽®是一款足以改变 CLL 患者治疗格局的布鲁顿氏酪氨酸激酶 (BTK) 抑制剂。”

来源：港交所