现代摩比斯将在 2023 年国际消费电子展上最大的展览空间展示其产品，届时它将推出针对专用汽车优化的全新融合技术（PBV）。在 “嗨！为了更好的明天！”，现代摩比斯将首次推出新的 PBV 概念车型 M.Vision TO 和 M.Vision HI。“TO” 是指 “走向” 未来，而 “HI” 是指 “以人为本” 的驾驶体验。M.Vision 是现代摩比斯的品牌，象征着现代摩比斯对未来移动技术的理念和愿景。

M.Vision TO 是一款基于电气化系统的自动驾驶汽车，摄像头、雷达、激光雷达、电子角模块和 MR 显示器集成在车辆前后两侧的四个支柱中。M.Vision TO 内部是可折叠或旋转的 PBV 级座椅。

M.Vision HI 是专为休闲、放松和户外活动而设计的 PBV。车辆的玻璃可以用作大屏幕来观看电影甚至享受在线购物。M.Vision HI 采用注视辅助遥控技术，利用用户的眼睛作为控制器，让他们无需任何额外操作即可欣赏内容。

新的融合技术将自动驾驶传感器、用于独立驾驶和转向的电子角模块以及 MR（混合现实）显示器等先进系统整合到车架中。凭借这项创新技术，现代摩比斯将拓宽基于目的的机动性的可能性，提供专为驾驶员需求量身定制的功能。

除了新的 PBV 概念车型，现代摩比斯还将在其展示空间展示 19 项新开发的可量产移动技术，包括未来驾驶舱集成解决方案（MVICS 4.0）、LED 格栅照明和全息图增强现实平视显示器。

会前，现代摩比斯将凭借其旋转显示技术和新概念后轮悬架技术获得 CES 2023 创新奖。旋转显示器的特点是移动结构，32 英寸超大显示器在其上垂直移动。新概念后轮悬架是一项创新技术，可应用于未来车辆，如 EV 和 PBV，以促进功能集成和轻量化。