印度 Vedanta Group 已与 30 家日本公司签署谅解备忘录，以开发印度半导体和玻璃显示器制造生态系统。上周在日本东京举行的 2022 年 Vedanta-Avanstrate 商业合作伙伴峰会上签署了这些备忘录，来自 100 多家全球公司的 200 多名代表出席了峰会。

今年早些时候，Vedanta-Foxconn 宣布在印度古吉拉特邦建立半导体和玻璃晶圆部门。该项目预计投资总额为 200 亿美元，就业潜力超过 10 万人，旨在为印度人提供负担得起的电子产品，并正在吸引整个价值链中的全球参与者。

会议见证了一项综合性制造计划的推出， 出席人员包括 Vedanta 显示器和半导体业务全球董事总经理 Akarsh K. Hebbar 先生、 Avanstrate Inc. 首席执行官 Alan Tsai 博士和 Electronics Business 印度负责人 Pranav Komerwar 先生。Hebbar 先生在分享集团愿景时表示：“我们致力于使印度成为电子制造中心。Vedanta 专注于引领创建电子行业生态系统。这项综合性计划有望在未来几年为我们的合作伙伴创造超过 400 亿美元的商业机会。”

印度驻日本大使馆代表参加了本次活动，印度古吉拉特邦政府由古吉拉特邦技术代表团团长 Vijay Nehra 先生率队参加了活动， 他表示：“古吉拉特邦托莱拉地区将按照全球科学园区的标准进行开发。凭借 Vedanta 作为支柱部门，该地区将面向 1000 多家中小企业进行开发，为高科技 SCM 创造一个可持续的经济环境。”

全球市场严重依赖少数几个国家供应半导体产品。为了降低供应风险并使印度实现自力更生，印度政府制定了激励印度关键半导体制造和高端技术制造的战略。

Vedanta Group 是一家全球多元化的自然资源和技术综合企业。

AvanStrate Inc. 是 Vedanta 的子公司和全球技术公司，总部位于东京，在韩国和台湾开展业务；专注于电视、计算机、手机屏幕和其他显示设备的 LCD 玻璃基材。