12 月 16 日，国际独立第三方检测、检验和认证机构德国莱茵 TÜV 大中华区（简称 “TÜV 莱茵”）在太仓举行长三角运营中心开业典礼。该运营中心位于江苏省太仓市沙溪镇平谦国际（太仓）现代产业园，历时近一年的建设，目前一期项目已完成并正式投入使用，总面积达 12,000 平方米。

TÜV 莱茵举办长三角运营中心开业典礼

TÜV 莱茵规划的长三角运营中心总建筑面积近 4 万平方米，共分两期建设。投入使用的一期包括 5,000 多平方米的光伏组件实验室、2,000 多平方米的电磁兼容（EMC）实验室，以及 4,000 平方米的汽车电子 EMC 和汽车零部件测试实验室。其中，光伏组件实验室将通过数字化手段，实现自动化操作、电子报告生成等智能化运营管理，在实验室规模、测试容量、测试能力和技术水平方面都处于全球领先位置；而 EMC 实验室则配备全套先进的检测系统，包括一间 10 米法电波暗室，将大幅提升服务范围和测试能力。

与此同时，长三角运营中心二期项目正在建设中，将进一步扩展至纺织品、化学、轻工、电气安全检测实验室，有望在 2023 年底前竣工。届时该运营中心将与 TÜV 莱茵上海公司发挥协同效应。

德国 TÜV 莱茵集团成立于 1872 年，是全球十大检验检测认证机构之一，同时也是首家进入中国大陆的外资第三方检测机构。2022 年恰逢 TÜV 莱茵集团成立 150 周年。未来，TÜV 莱茵将继续发挥全球资源优势，以本地化服务、数字化转型和可持续发展为战略重点，加速大中华区服务网络布局和新实验室投资，并在碳服务、氢能与燃料电池、新能源汽车、部件与配套设施、高级自动驾驶辅助系统与自动驾驶、网络安全、光储充、光伏电站、机器人与智能装备、5G 与物联网、智慧家居等领域加大投入。