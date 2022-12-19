针对网络有关连花清瘟可造成肝损伤、肝衰竭质疑，12 月 18 日中午，以岭药业（002603.SZ）通过公众号发布声明进行回应。公司表示，大量科学的临床研究及系统毒理研究均证实了连花清瘟产品的安全性及有效性。

在这则声明中，以岭药业分别从三方面进行了回应。

一在不良反应率方面，公司表示，国家不良反应监测中心统计显示，连花清瘟胶囊上市截至目前，不良反应发生率是十万之一。根据国际医学科学组织委员会推荐的不良反应判定标准，其不良反应发生率属于非常罕见级别，未见与连花清瘟相关的肝肾功能损伤不良反应。

二是在系统毒理学研究方面，公司表示，急性毒性实验研究，结果显示连花清瘟大鼠给药剂量达到 18g/kg，相当于人体临床用量的 453 倍，未出现药物相关性毒性反应；长期毒性研究中犬、大鼠连续给药 4 周，使用剂量相当于人临床用量的 24 倍和 145 倍，未见药物相关毒性反应。

三是在荟萃分析方面，公司表示，一项连花清瘟自上市至 2021 年 2 月的 217 项临床研究不良反应的荟萃分析，涉及连花清瘟治疗流感、呼吸道感染、肺炎、新冠肺炎等疾病的临床研究，结果显示连花清瘟或联合常规药物组较常规药物组总的不良反应发生率降低，未见与连花清瘟有关的肝肾功能损伤。

来源：以岭药业