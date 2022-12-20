12 月 18 日，号外移动生活实验室上海站启动。在这次活动上，号外发布了在未来一年的行动计划，全球首台 Urban-ADV 车型——Senmenti 0，并将和李镇宇团队（人类史上首个从南极跑到北极的极限挑战团队）一起，开启一场 300 天，跨越 24000km，全路况、全天候、全场景的移动文明生活实验。

“号外移动生活实验室” 将以直播形式记录一路上 Senmenti 0 的测试和优化、团队成员战胜困难实现梦想的故事，以及沿途的在地文化。不仅如此，号外还以一体化底盘开源技术平台，吸引了上海圆灯会大师兄、驭风行等资深第三方造车者一起参与「平行造车计划」，打造适应不同场景的产品新范式。

号外自重庆摩博会以来频频高调出手，吸引了大量关注。但在这次活动中，可以看出号外开启 “平行造车” 之初，没有沉溺于大共创时代的图景，而是选择先与资深玩家走在一起，跑通共创的产品定义体系之后，进一步与更多人共创。

在开放这件事上，号外似乎没有极限，号外联合创始人兼 COO 刘平表示，号外还将针对一系列移动生活中涉及到的用品，与广大骑士一起共创。让每一个生活用品，都在移动生活的场景中，被重新发明一遍。目前号外已经开始与 UTC 行家、COART 麋鹿星球、威焙等品牌进行共创洽谈。最终号外期望能与广大骑士一起，打造一个共创、共生、共享的移动生活商业生态。这不只是打造真正符合骑士需要的产品，也是让骑士们参与其中创造价值、共享利润。更为重要的是，凭借这样的商业生态与文化，让游牧时代的探索精神、自由精神、创造精神回归，打造电气化的新游牧时代，构建全新的移动文明。

此外，动点科技了解到，移动生活实验室将在行程中不断号召和践行收集瓶盖、旧渔网等废旧垃圾，采用循环利用技术，变废为宝，打造成极具实用性的移动生活用品。UTC 行家方面认为这件事既是响应国家碳中和低碳生活的号召，也是专业人士在专业制作过程中将其变废为宝的过程。刘平也认为：“这是一件循序渐进和自然而然的事，所以抓住这个机会向大家普及这样的低碳理念和共创方式。”