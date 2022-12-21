作为我国首个具备自主知识产权、高标准高可用的星基增强服务，千寻位置星基增强服务（XStar）从 2021 年 5 月商用以来，通过地球同步轨道卫星 7×24 小时向亚太地区播发稳定的厘米级定位服务，有效满足海洋、沙漠、戈壁、边疆等无地面移动通信网络区域的高精度定位需求，应用于电网巡检、海上勘探、农机导航、林草调查等多个场景。

根据千寻位置 12 月 21 日披露的星基服务调用热力图，新疆、黑龙江等地是星基服务用户最活跃的几个地区，其次是甘肃、西藏、内蒙古等地。星基服务的活跃用户分布情况，进一步验证了星基增强系统与地基增强系统形成了有效互补。

千寻位置星基服务调用热力图

星基服务 “跨越山川湖海”

相关数据统计，中国仍然有超 60% 的国土面积没有通信网络覆盖。在这些区域，千寻位置的星基增强服务起到了不可或缺的作用，服务数字中国建设的各个角落。

戈壁。2022 年 7 月，甘肃祁连山国家级自然保护区，2.41 万平方公里林草湿地开展测量工作正在进行。在广袤的无人区，借助千寻星矩 SR6 Pro，工作人员在 2 分钟内就获取厘米级精度的测量中心点坐标，从而开展调查作业，为生态系统保护修复提供数据支撑。以往工作人员使用 GPS 手持机作业，搜卫星速度慢，定位精度差，如今作业效率大大提高。

沙漠。2022 年 6 月，世界首条沙漠铁路——新疆和若铁路开通运营。这条全长 825 公里的铁路，约四分之三的路段穿越沙漠、戈壁。在验收阶段，建设者使用千寻位置星基增强服务，高效采集铁路正线、站场股道、轨旁设备等关键设备的精准位置信息，为铁路的安全运维提供数据支持。

海洋。2022 年 6 月，福建平潭附近的海域，海上风力发电站安装工作正在进行。施工船安装千寻位置高精度测量终端后，再通过千寻位置星基增强服务获取厘米级定位结果，为发电站安装打桩提供精确坐标信息。如今，施工船仿佛有了 “天眼”，海上作业不再 “迷失方向”。

偏远山区。据国家电网统计，福建有 1764 公里的输电线路地处无网络信号的偏远山区，无人机巡检仅能采用人工飞行模式，效率低、风险高。国网福建电科院联合千寻位置等共同攻关，应用星基增强技术，通过千寻位置 SG10 星地一体基准站等产品，无人机 5 分钟内获得厘米级定位，实现自主飞行，从而摆脱对 4G/5G 网络的依赖，大幅扩展适航区段，守护输电 “生命线”。

边疆。在黑龙江、内蒙古、新疆的农田，千寻位置的星基增强服务今年已经被广泛运用于春耕秋收。靠近中俄边界的黑龙江黑河，通信网络不稳定，千耘 QY210 Pro 让当地农户不再依赖通信网络。“设备搜索到千寻位置星基增强服务，就可以继续自动驾驶作业。直线精度高了，土地利用率就大，我们的生产效率就高。” 当地农户赵师傅说。

千寻位置的星基增强服务，运用广泛分布的地面监测站观测并计算卫星、电离层、对流层等相关的定位误差校正信息和完好性信息，通过地球同步轨道通信卫星向用户播发这些信息，实现定位精度和完好性性能增强。

实现我国在高标准高可用星基增强技术 “零的突破”

目前全球能够提供星基增强服务和配套终端算法的厂商主要以国外公司为主，这些公司的服务性能各有差异。

千寻位置实现了我国在星基增强技术上高标准高可用 “零的突破”，自研算法、自研板卡、自研终端，是国内唯一提供功能安全和完好性星基服务的企业，相关技术具备自主知识产权，为我国时空大数据安全筑牢底座。

2021 年 5 月，千寻位置宣布星基增强服务具备完整商用能力，面向亚太区域（包括中国、韩国、日本、泰国、新加坡、马来西亚、菲律宾等）提供厘米级高精度服务，该服务支持北斗三号全体制信号。测试结果显示，在不依赖卫星导航区域加密站、无需大气产品辅助的情况下，可以快速获得高精度定位结果，最快可在几十秒收敛到厘米级精度。

目前，千寻位置星基增强服务已打通从基础设施、核心算法到终端的全链路能力，十余款产品已适配星基增强服务，包括：千寻星矩 SR6 Plus、千寻星耀 X Plus 等高精度测绘终端；千耘 QY210 Pro 等农机自动导航全系产品；行业级监测终端 MR02 等。此外还推出了千寻极光 A30s 模块等模组板卡，支持合作伙伴快速定制星基终端产品。

国务院新闻办公室 11 月 4 日发布的《新时代的中国北斗》白皮书指出，建强北斗卫星导航系统，突出星基增强、地基增强、短报文等特色服务优势，形成全球动态分米级高精度定位导航和完好性保障能力，向全球用户提供高质量服务。

基于中国北斗卫星导航系统，千寻位置在全球率先构建 “星地一体” 的时空智能基础设施，形成了全球卫星导航领域的创新方案。这套方案融合千寻位置星基增强系统、覆盖全球的 3700 多个地基增强站以及星地一体融合能力。目前 “星地一体” 的可用性达到 99.99%，连续性达到 99.99%，完好性指标达到 10-7/小时。

“数字化进程中很重要的一件事情就是把物理世界精准映射到数字世界，在这个过程中，数据只有打上精准的时间和空间坐标才有意义。因此，我们必须有一张高连续性、高稳定性、高可用性、高安全性的时空网”，千寻位置 CEO 陈金培说，“而星地一体方案就是实现这些的关键，让时空智能服务跟随数字中国建设的脚步带到每个角落。”

这一方案也得到学界的充分认可。中国工程院院士、武汉大学教授刘经南认为，星基与地基增强技术的一体化、通信与导航功能的一体化才是智能时代卫星导航系统的建设方向，满足智能时代的无缝和连续可用的需求。”