2022 年 12 月 21 日，嬴彻科技与百威中国正式签署自动驾驶绿色物流战略合作协议，助力百威中国加速推进 AI 时代的低碳化可持续发展。

根据协议，双方将充分结合各自资源，发挥嬴彻科技在自动驾驶技术研发和商业运营的领先优势，以及百威中国在绿色智能物流系统建设和运营的全球智慧与领先经验，共同开启干线物流自动驾驶示范线路的常态化运营，实现更安全、更智能、更环保的绿色智能物流，为落实联合国 2030 年可持续发展议程和 2050 年全球碳中和目标做出贡献。

作为全球领先的啤酒酿造企业，百威始终坚持低碳化可持续发展，致力于通过减少自身碳排放来实现其气候变化领域的承诺。百威中国积极响应中国 “双碳” 政策，全力推进绿色智能物流系统建设与运营，汇集百威全球供应链智慧，成功打造 “绿色智能” 标杆工厂，实现厂区内出入库、拣选、备货作业的智能化和立体库仓储自动化。此次与嬴彻科技达成自动驾驶绿色物流战略合作，将智能驾驶重卡引入日常物流运输，对行业实现低碳化智能化发展变革起到示范引领作用。

百威亚太物流副总裁 Rodrigo Rodrigues 先生表示：“百威在可持续发展方面积累了丰富经验，也致力于和行业伙伴共同实现低碳转型。我们不仅要确保终端消费者能随时随地享用我们的优质啤酒，还要以更低碳环保的方式达成这一目标。通过与嬴彻的合作，我们已在莆田、温州等百威线路运营中，共同探索出了一个更安全低碳可持续的货运模式。”

嬴彻科技执行副总裁阿玉顺表示：“中国的公路货运约占全国货运量的 75%，但其中货运重卡碳排放量却占到公路货运的 85% 以上。通过自动驾驶技术提高货运重卡的运营效率，能有效实现更标准化更经济的驾驶模式，带来节能减排的经济价值和社会价值。截至目前，搭载嬴彻轩辕系统的智能重卡商业运营里程已突破 2000 万公里，智能重卡行业全球领先。我们很高兴能携手百威，将智能重卡首次引入啤酒行业，为百威提供常态化的自动驾驶货运服务，一起推动绿色物流的发展。”

作为干线物流自动驾驶领导者，嬴彻科技自研全栈 L3 和 L4 级自动驾驶技术，已于 2021 年底联合主机厂伙伴率先实现智能重卡前装量产，为物流客户提供更安全、更高效的自动驾驶技术和新一代 TaaS (Transportation-as-a-Service) 货运网络。随着千万公里运营里程的快速积累，自动驾驶技术加速迭代，节能减排效益持续增长。