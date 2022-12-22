印尼清洁能源初创公司 Suryanesia 日前宣布，已经完成了一笔 200 万美元的种子轮融资。

据了解，这笔融资由 Intudo Ventures 领投，并得到了一些天使投资人的参投。Suryanesia 表示，本轮融资为公司的首笔外部融资。

Suryanesia 成立于 2021 年，主要为客户提供以太阳能为主的可再生能源解决方案。据介绍，目前，Suryanesia 的目标客户主要集中在商业和工业领域，包括商场、快销品企业、以及纺织品、制药、塑料、工业产品、家具等方面的工厂。Suryanesia 称，基于其屋顶太阳能板方案，这些客户每年可以节省 2 到 5 万美元的资金。

针对这笔资金的用途，Suryanesia 表示，将会扩大其团队规模，以提升营销工作和项目交付的效率。此外，Suryanesia 也表示，除了现有的业务板块和业务范围之外，未来，公司也计划涉足个人住宅方面的太阳能业务以及风力发电和电力储存领域。

Suryanesia 称，作为全球人口第四大国，到 2050 年，印尼有望成为全球第四大经济体。因而，印尼也将是应对全球气候变化的关键阵地，希望通过未来的业务扩展满足印尼对可再生能源的日益增长的需求。

此前，印尼能源和矿产资源部（ESDM）曾表示，到 2025 年，该国的目标是将新能源和可再生能源的组合占比提升至总生产能源比例的 23%，并希望将这一数字在 2050 年时提升至 31%。