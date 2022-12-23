12 月 23 日，柏睿数据完成了新一轮的战略融资，由中科海创，上海国际、北科建以及朝科创共同出资完成。

据悉，本次投资方不仅有科技部和海尔共同成立的产业基金，同时还有北京、合肥市和上海市政府引导基金，大家对于 “数字经济基础设施建设的关键机遇期”、以及 “信创核心技术大发展” 均有坚定共识，认为柏睿数据在关键技术领域拥有完整自主的核心知识产权，且具有 “国际领先的数据智能技术能力” 的价值实力。

数字经济是中国式现代化建设的重要组成部分，而 “国产化” 核心数字基座是数字经济建设和发展的基本支撑和保障。数据库作为计算机基础软件和算力基础技术，在数字经济高速发展和建设中将发挥越来越关键的作用。柏睿数据作为国内少数真正掌握数据库关键核心技术和国际专利的科创企业，不仅专注于基础 “根” 技术原创性突破，并以此为核心构建了一套完善的智能数据算力产品体系和行业标准，在与金融、运营商、能源和政务的标杆企业合作服务中树立了良好口碑和信任感。

本轮战略融资后，柏睿数据将继续以核心技术突破和国际标准制定为战略牵引，积极扩充产业上下游生态体系和行业合作伙伴群，构建具有国际竞争力的数字技术产业集群；同时加速推动数字经济和实体经济深度融合，为重点行业数字化转型的标杆企业和重点场景提供标准化产品和创新应用，打造行业数字化转型风向标。

据消息透露，未来几个月柏睿数据还会陆续完成相当规模的战略融资，持续为公司后续技术发展与市场拓展做好充足的积极准备。