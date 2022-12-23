本周，印尼清洁能源领域迎来了第二位斩获新融资的 “新选手”。

印尼清洁能源初创公司 Gree Energy 日前宣布，已经完成了一笔由 Earthcare Group 领投的 320 万美元Pre-A 轮融资。

Gree Energy 成立于 2013 年，主要致力于把食品加工业企业的产生废水处理成沼气。此外， Gree Energy 也表示，基于其业务模式，Gree Energy 也涉足了碳信用、绿色金融、可再生能源等市场领域，而这些为沼气方案带来了盈利可能。

据透露，目前，Gree Energy 位于苏门答腊岛的项目每年能减少至少 3 万二氧化碳当量的排放，并同时能为 19 个村庄产生 10 GWh/年的清洁能源。作为背景，Gree Energy 指出，在印尼，大约有近 1250 家食品加工商没有配备足够的废水处理解决方案，而这意味着每年会产生 5000 万吨的二氧化碳排放量和和 40 TWh 的能源损失。

而作为投资 Gree Energy 的动机之一，Earthcare Group 表示，Gree Energy 的商业模式在能源需求不断增长的、大多数以农业为基础的经济体中具有高度的可复制性，并且这在全球南方地区的很大一部分中更是如此，因而很看好 Gree Energy 的发展潜力。

值得一提的是，就在昨日，印尼太阳能清洁能源解决方案提供商 Suryanesia 也宣布完成了其 200 万美元的新一轮融资。该公司在当时表示，作为全球人口第四大国，到 2050 年，印尼有望成为全球第四大经济体。因而，印尼也将是应对全球气候变化的关键阵地。