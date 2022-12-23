从 40 年前的 “马路市场” 成长为 “世界超市”，义乌商品已远销全球 230 多个国家和地区，成为观察全球经济发展的 “风向标”。如今，新一代义乌外贸人正在这里续写全新的故事。

义乌市辈诚贸易有限公司的创始人乔楠就是其中之一。这位山西姑娘来到义乌，靠 “饰品深度定制” 打出差异化优势，用真诚征服客户，白手起家 18 个月为自己挣出一套房，一举夺得 XTransfer 第二届 “宝藏外贸人” 冠军……这个 94 年女孩仿佛有无限能量，让人忍不住想一探究竟，她是如何做到的？

激烈竞争下，独辟蹊径 “深度定制”

乔楠毕业于山西农业大学英语专业。2016 年毕业后，带着 “去外面 ‘创’ 出一番天地” 的憧憬，她飞往 1000 多公里外的浙江，开始了自己的冒险生涯。在传统外贸公司工作一段时间后，2019 年末，新冠疫情爆发，乔楠敏锐地感知到，跨境电商新业态驶入了 “快车道”。

在义乌工作的那几年，乔楠心里早已埋下了 “创业” 的种子。“跨境电商是外贸行业发展趋势之一，我必须抓住这个机遇。” 乔楠果断地辞去传统外贸公司的工作，当时已经成为主管的她入职了一家跨境电商企业，从实习生开始做起。

2021 年 4 月，带着不到十万元的存款，乔楠踏上了自己的创业之路。出于对饰品的喜爱和了解，乔楠选择从饰品出口开始做起。“事实上，在义乌，饰品的生产、加工、出口产业链已经非常成熟，竞争无疑是激烈的。但我并不担心，因为我不打算和他们挤，我走更小众的 ‘定制’ 赛道，以 ‘深度定制’ 来吸引流量。”

饰品定制的难点，一方面在于客户的需求五花八门，需要给每个客户提供个性化的解决方案；另一方面则由于产品高度个性化，单个订单数量较少。不少出口企业不愿意接这样的订单。

但乔楠不嫌烦、也不怕累，“我认为，别人不愿意做的理由恰恰是我的优势。别人不愿意接数量少、金额小的订单，我来接，哪怕只下单两件，我都发货；别人对于复杂的定制望而却步，我却愿意根据客户要求反复修改设计稿，有时甚至会改上百遍；别人是客户来问才回答，而我会主动研究客户喜好，通过客户的社交平台和官网等渠道，了解适合他们的货品材质、风格、包装、出货时间、售后服务等，有些潜在需求客户甚至自己都没有提出过。”

乔楠的家里，有一个专门的房间用来囤放样品，以便客户需要看样品时，她能第一时间回复

凭借独辟蹊径的赛道和用心真诚的服务，乔楠收获了最初的一批客户，并逐渐赢得了他们的信任。她的客户中，除了海外的饰品商家，其中也不乏在 TikTok、Instagram 上有千万粉丝的网红明星。

回想起最初的创业时光，乔楠觉得可以用 “痛并快乐着” 来形容。“创业初期，我不舍得花钱请人，因此所有货物的打包、贴标、打单都是自己动手，天天忙到凌晨两三点才能睡觉。”

乔楠非常重视客户的需求，有时工厂出货的包装不能让客户满意，她会手动把每一件饰品都换上新的包装，“特别累，但是我认为这是我做这份事业必须拿出的态度。”

靠一如既往的真诚征服客户

乔楠的第一个客户，也是她现在最重要的客户之一。由于疫情，他们从未在线下见过面，但已成为彼此信任、互相支持的挚友。在参加 XTransfer 第二届 “宝藏外贸人” 比赛时，乔楠也凭借她和这位客户的故事，打动了在场所有评委，荣膺冠军头衔。

“最开始，这位客户看到了我的店铺主页，下单了五百美金的男士饰品。我觉得客户之所以愿意在完全不了解我的情况下下单，得益于我对商品全方位、真实的展示。我会把每一件商品进行全角度拍照、拍视频，而且从不修图，让他们 ‘所见即所得’。”

客户下单后，乔楠没有草率地安排发货。她通过对方留下的邮箱找到 Instagram 和官网，了解客户销售的饰品类型、风格等；通过收货地址查询到客户所在地区的气候和文化习俗，总结适合客户的饰品材质、包装需求和售后服务，“不同材质的饰品保色度是不一样的，因此了解当地气候很重要，我可以推荐更合适的材质以及包装。” 最后，乔楠再通过电话加到客户的 WhatsApp，将自己的 “调研结果” 反馈给客户，并推荐了合适的商品和服务方式。

乔楠认真的态度赢得了客户的好感。这位来自美国的饰品批发商开始每月在乔楠这里下单。于是，通过一笔偶然的订单，乔楠收获了自己创业路上的第一个忠实客户和好伙伴。

就在乔楠觉得客户关系越来越稳定，创业也逐渐走上正轨的时候，发生了一个让她措手不及的意外。通常，乔楠的货品由货代公司安排发货。有一次，货代公司将一批货品发到了一个错误的仓库，并且很可能需要两三个月后才能将这批货品取出。“和标准品不一样，定制商品的生产周期比较长，当时这批饰品的定制时间差不多要一个月，重新生产、发货肯定是来不及的。”

乔楠决定对客户坦白这件事。她向客户解释了情况并道歉，而后给出两个非常有诚意的解决方案，“如果客户不想等这批货品，我愿意全额赔偿，并愿意给这位客户之后的订单全部打 95 折；如果她还是想要这批货品，那就从这笔订单开始打 95 折，并且我愿意承担这笔订单物流费用的 20%。” 乔楠主动解决问题的真诚态度，获得了客户的谅解和支持。最后，不仅这笔订单保住了，客户还追加下单了其他商品。

这件事夯实了乔楠和客户之间的信任基础，而后来发生的一件事，则让乔楠和客户成为了生意之外真正的好朋友。

2021 年底，新冠变种病毒 “奥密克戎” 席卷全球。在一次日常沟通中，这位客户告诉乔楠她也不幸感染了，当时美国病例激增，部分药物和防疫用品供应紧张。乔楠知道后二话不说，把在国内能买到的所有相关药物和防疫用品全都买下来寄到美国。另外，这位客户因为生病，一直拖欠着货款没有支付，乔楠却主动安慰她不用着急，因为 “健康比订单更重要”。

现在，这位客户每月稳定下单至少三万美金。从五百到三万，对于创业不久的乔楠而言，其实没有秘诀。

“我家没有做生意的长辈，没有人能传授经验，所以我也没有太多技巧和诀窍，我的武器只有 ‘真诚’ 这一条。我把公司名字取作 ‘辈诚’，也是希望勉励自己，要一直保持真诚。在宝藏外贸人决赛里，我可能是创业时间最短、生意规模最小的那一个，但评委们还是把冠军给了我，我想这也是真诚的动人之处吧。”

选对收款工具，成就客户，更成就自己

作为外贸 SOHO，乔楠一直在寻找适合她的收款方式，不仅需要安全合规，也需要高效且低成本。“像我这样的小个体户，办理传统账户都不太容易，成本高、流程复杂，而其他一些方式又存在各种各样的问题，或是不够安全稳定，或是速度慢，或是费用高。”

有一天，乔楠接到了一通来自 XTransfer 的电话，在请教身边同样做外贸的朋友之后，乔楠决定试一试。

“我最初开通的是全球收款账户。后来了解到，我的客户主要集中在美国和欧洲，针对这两个地区的收款，可以使用效率更高、成本也更低的本地收款账户，我试了一下，开通很方便，也没有任何费用。以前，货款到账的时间长则一周、短则三四天，使用 XTransfer 本地收款账户之后，一个工作日就到账了！这样我可以更快安排货运，生意的周转速度加快不少。”

本地收款账户还带给了乔楠一些意外之喜。

在乔楠的生意场景里，跨境汇款的中间行手续费经协商一般由客户承担。使用 XTransfer 本地收款账户之后，有客户告诉她，可以节省不少手续费。“虽然不是大钱，但是他们很高兴。” 此外，客户也不需要再去银行柜台处理跨境汇款，操作更方便了。

“我还发现，开通 XTransfer 本地收款账户，并用买家当地货币进行报价和收款是更高效的办法。这样，我的客户不用换汇，可以帮他们省去换汇的成本。而且，他们在接受报价时明显更爽快！”

此外，XTransfer 的客户服务也给乔楠留下了深刻的印象。“对接我的客服时常和我沟通，有任何问题都能很快解决。我也是通过她了解到 XTransfer‘宝藏外贸人’ 这项比赛。最初没有想报名，毕竟我的生意规模还小嘛，我觉得报名也是陪跑。后来她不断鼓励我，让我有勇气参加这项比赛。”

乔楠向客户分享了 “宝藏外贸人” 获奖视频，得到客户的赞扬

获得冠军之后，乔楠把这份荣誉和喜悦分享给了客户以及家人，“他们都非常高兴。我的客户告诉我，她每天都要把我的获奖视频看一遍，特别为我感到骄傲。我的家人虽然不会像外国客户这样直接地表达，但我能感受到他们的开心。我妈妈还拉着她平时一起唱歌的姐妹一起看我的视频！” 乔楠手舞足蹈地说起这些，仿佛比拿了大单还要高兴。

随着乔楠在事业上取得的成绩越来越好，父母对她创业的态度从一开始的担忧慢慢变成了骄傲。创业 18 个月，乔楠已经攒到了自己的第一套购房款，“自己一分一分努力赚来的，非常踏实。”

没有经验又如何？敢 “创” 才会赢。在今天的外贸行业，有越来越多像乔楠一样的女性，正在通过自信与努力，写自己的剧本、做自己的主角，“创” 出一番天地。