科技无界,但也有着自己的独特进程。这里,动点出海将和大家一起回顾上周(2022.12.19-2022.12.25)东南亚地区的科技互联网领域都有哪些事件发生。

在东南亚,“B2B 电商” 这一领域所正在承载的期待可能要比外界想象中的要高上许多。

如我们所见,在近几年不断加速的数字化进程下,东南亚消费者的日常生活方式得到了极大改观,以电商为代表的线上购物模式正在不断于此兴起。然而,对身处这一进程中的当地线下零售小店们来说,它们显然还有更多故事正待开启。

作为这些地区零售产业的重要支柱,无论是超 6000 万家、为国家贡献了超 60% 的 GDP 和近 97% 的劳动力 warungs(印尼的线下零售小店),还是超 110 万家、为当地快销品市场的销售份额贡献了近 60% 构成的 sari-sari(菲律宾的线下零售小店),乃至于上周文章中提到的越南线下零售小店 tap hoa——该国境内共拥有近 140 万家 tap hoa、并且有近 88% 的快销品会是通过这些渠道售出,面对突如其来的数字革命,由于其庞大的体量规模和碎片且下沉的地域分布,这些线下小店并没能紧紧跟上这一步法。

事实上,在后疫情时代的当下,除了无法享受到数字化所带来的便利,面对市场动荡所带来的冲击,这些小店的存续会更加成为一种问题,毕竟对绝大多数的路边小店而言,它们通常是属于被传统信贷方所最后考虑的一个选项。而如果它们不能度过这段艰苦时刻,再之后的剧本便也会不复存在。

在这样的背景下,自然而然地,包括上周的 Quqo 在内,在整个东南亚范围内,围绕这些 “中小微企业” 而产开业务的 B2B 电商/解决方案提供商正在不断涌现,从线上渠道、库存管理、营运资金、物流等各个方面为这些 “被遗忘者” 们提供帮助。

当然,对这些广泛存在于街边路口的、以国家为计量单位的线下小店们来说,想要相对普遍地完成整体的数字化转型,这个过程并不会是一件轻松的事情。然而,随着更多尝试者的加入,从这一点出发,不难发现,在东南亚,“B2B 电商” 却也在展现出一种更加丰富并且更加现实的含义。

产业&动态

晶泰科技与新加坡 EDDC 达成战略合作:近日,晶泰科技与新加坡国家药物研发平台——实验药物研发中心(EDDC)达成战略合作,将针对 EDDC 选择的非小细胞肺癌(NSCLC)靶点,以人工智能(AI)、自动化实验、专家经验三位一体的研发模式驱动药物发现,为肺癌精准治疗提供全新的候选药物。作为新加坡国家药物开发平台,EDDC 由新加坡科技研究局(A*STAR)主管,旨在加强新加坡生物医药领域的研发能力,促进研发转化。

第三季度印度尼西亚智能手机出货量同比下降 21%:根据 Counterpoint 发布的月度印度尼西亚渠道份额追踪报告,由于宏观经济状况没有任何改善迹象,印度尼西亚的智能手机出货量在 2022 年第三季度同比下降 21% 。这也是因为上一年的第三季度恰逢新冠后首次解除城市封锁为市场注入了活力,也带来了智能手机的出货量增加。这使得同比本季度看起来更糟。

VinFast 获批在美销售新能源汽车:据悉,越南新能源车企 VinFast 日前宣布,公司已经获得在美国销售汽车的所有必要认证,并将于本月底开始向客户交付汽车。VinFast 在一份声明中表示,其首批 999 辆电动汽车已经抵达加利福尼亚州的贝尼西亚港,这些汽车的型号为 VF 8 City Edition,是针对美国市场的限量版。

风投承诺将向越南投资 15 亿美元:日前,在 Golden Gate Ventures 和越南国家创新中心联合举办的越南风投峰会上,与会的 40 多家风投机构承诺,将在未来几年内向越南初创企业投资 15 亿美元。据悉,除本土机构外,这些机构中也包括来自韩国、日本、新加坡、印尼和美国的风投机构。

投融资

Casa Mia Coliving 获得 130 万美元融资:Casa Mia Coliving 成立于 2019 年,是一家主打合租概念的租房平台,主要目标人群为 20 岁左右的年轻新加坡外籍专业人士——这包括金融&科技行业的工作者,以及研究生&从事研究工作的群体。Casa Mia Coliving 透露,来自专业工作领域方面的租客占据了其总房客的 80%。

Quqo 获得 100 万美元融资:Quqo 成立于 2018 年,是一家致力于帮助当地线下小店(tap hoa/cửa hàng tạp hoá,夫妻店,包括药店和零售店)通过数字化的方式(B2B 电商平台和 SaaS 软件)消费者进行链接的 B2B 电商平台。据介绍,公司于 2020 年时进入越南市场(公司的总部也设在越南),目前已同 40 多家分销商展开了合作,为胡志明市的 5000 多家线下店提供服务。Quqo 指出,今年以来,Quqo 的 GMV 增长了 11 倍。

Fita 获得 190 万美元融资:Fita 成立于 2021 年,主要通过旗下同名 App 帮助用户追踪自身的膳食习惯、记录运动步数和运动状态、为用户提供相应的专业指导方案和平台激励。据介绍,Fita 目前拥有 35 万月活用户,以及 200 多名教练和 200 多份健康食谱。

Suryanesia 获得 200 万美元融资:Suryanesia 成立于 2021 年,主要为客户提供以太阳能为主的可再生能源解决方案。据介绍,目前,Suryanesia 的目标客户主要集中在商业和工业领域,包括商场、快销品企业、以及纺织品、制药、塑料、工业产品、家具等方面的工厂。Suryanesia 称,基于其屋顶太阳能板方案,这些客户每年可以节省 2 到 5 万美元的资金。

Gree Energy 获得 320 万美元融资:Gree Energy 成立于 2013 年,主要致力于把食品加工业企业的产生废水处理成沼气。此外, Gree Energy 也表示,基于其业务模式,Gree Energy 也涉足了碳信用、绿色金融、可再生能源等市场领域,而这些为沼气方案带来了盈利可能。

活动&项目

线下重启!明年 BEYOND Expo 五月相聚澳门,让我们一起 “重义科技”:作为亚洲最具规模和影响力的国际科技博览会之一,BEYOND Expo 受到了全球科技创新领域的广泛关注。BEYOND Expo创立于2020年,目前成功举办两届,累计招募展商800家,500余位商界创新领袖成为大会演讲嘉宾,现场观众累计超过5.5万人,举办行业论坛150余场,成功诠释国际化的科技交流平台。科技早已无处不在,变革着传统商业中的每一个环节,进而影响着人的衣⻝住行中的点点滴滴。2023 年,进入后疫情时代的全球经济面临着诸多挑战,商业的边界也正在从现实拓展到虚拟世界。不破不立,科技的含义正在被重新定义,科技的价值也需要被重新诠释。BEYOND 2023将主题定为 “重义科技Technology Redefined”,并将于明年5月10日-13日在澳门举办,期望站在全球各行业的科技前沿,全面展示和深入探讨科技的商业应用与社会价值。