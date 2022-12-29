12 月 29 日，一加联合瑞声科技研发的仿生振感马达在瑞声科技感知体验创新峰会上亮相，该马达是目前安卓最大 X 轴线性振动马达，凝结全相磁路技术、混波算法及低频增强算法等多项全球首创黑科技。同时，仿生振感马达将在一加旗舰新品一加 11 上全球独家首发搭载。

一加中国区总裁李杰表示，仿生振感马达将引领安卓马达进入仿生振感时代。据动点科技了解，一加 11 与瑞声科技联合投入了近百名各领域高级研发工程师，耗时近 1 年，投入近千万研发费用，实现软硬件多项技术突破，打造全新的第四代马达技术平台——全相磁路技术平台。仿生振感马达是目前安卓最大的 X 轴线性马达，高达 602 立方毫米。超大体积能够带来强劲有力的振感。

此外，一加采用全新的磁路设计，带来全新的全相磁路技术，实现超快启停反应，让振动感即按即振。在 RichTap 的低频增强算法加持下，仿生振感马达能呈现更为细腻的振动效果，游戏的风吹草动、水波荡漾，甚至是轻微的呼吸声，都能通过振动感知得一清二楚。一加 11 还联合瑞声科技打造混波算法，打破手机马达单一振动的局限性，首次在手机上实现两种振感叠加呈现的振动革新。

优秀的马达体验离不开软件生态的广泛适配。一加还联合瑞声科技共研振感生态，对王者荣耀、和平精英、英雄联盟手游、百度输入法等超多款热门应用定制振感适配，覆盖游戏、打字等日常场景，为用户带来全场景式的振感体验。