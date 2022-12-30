12 月 30 日，在由中国探险协会主办、中国探险协会深空分会承办的 “商业航天员等级评价及培训规范” 发布会上，中国首个 “商业航天员培训计划” 重磅发布。会上，中国探险协会深空分会联合中国首批航天员、国际宇航科学院院士、航天探测器设计师、载人航天工程专家等嘉宾，共话商业航天员的成长路径。

本次发布的《商业航天员等级评价及培训规范》团体标准是在中国探险协会指导下，由中国探险协会深空分会提出，并借鉴国家航天员选拔与训练技术体系的成功经验，充分了解国外商业航天员培训成果的基础上，联合商业航天企业及航天员教官等行业人士共同起草制定。为使标准的制定更加科学合理，专门邀请了与本次标准有关的科研、使用、管理单位，以及专业技术人员参与其中。旨在通过航天技术推动空间生命科学的发展，组织和培训商业航天员，提升公众航天知识普及水平，加强深空探索宣传，推动我国深空探险和旅游行业的健康发展。目前，《商业航天员等级评价及培训规范》团体标准的征求意见稿正在全国团体标准信息平台网站上公示。

在当今时代背景下，人类的探索区域从地球逐渐迈向太空。随着太空旅游成为现实，未来几年，将有数百甚至数千名 “准航天员” 接受太空飞行培训。“商业航天员” 的角色也随之产生。

“商业航天员的出现，是航天技术发展进步的必然产物；商业航天员培训标准的制定，要按照商业化培训方式和国际化标准、国家标准而来。” 中国宇航学会深空探测专业委员会委员、南京航空航天大学航天学院讲席教授赵金才说。

我国首个商业航天员培训计划由中国探险协会深空分会会长程巍代表中国探险协会发布，开启了我国商业航天员培训的新时代。基于国内外航天员培训体系，中国探险协会建立了国内商业航天员的培训规范。培训内容包含：认知训练、航天环境耐力与适应性训练、生存训练、情景式拓展训练及任务模拟训练等五大板块。培训将在中国探险协会已有的活动基础上增加航天主题元素，全方位地打造商业航天员应具备的空间适应性素质、素养，以满足不同角色的商业航天员进入太空的需要。在商业航天员的活动中，不同的任务对素质和能力的要求各不相同，培训的内容也相应不同，由此划分为四类角色：太空体验官、太空任务专家、商业航天飞行工程师、商业航天驾驶员。商业航天员将在培训过程中掌握载人航天基础知识，适应不同程度的超重、失重及空间飞行环境，拥有应急自救与互救的能力。

商业航天员培训的落地离不开基础设施的支撑。中国探险协会与青海冷湖火星小镇和山东海阳东方航天港进行现场签约。青海冷湖火星小镇有着模拟火星环境的显著优势，将成为商业航天员模拟培训的基地。山东海阳东方航天港将作为商业航天员培训项目的母港，大力开展太空游客模拟体验项目。青海海西冷湖科技创新产业园区管委会常务副主任田才让表示，冷湖地区依托适宜探空火箭发射试验的自然优势和现有的航空航天产业基础，建设、布局火箭总装、发射与回收试验，无人机、浮空器的研制与设备测试等科技类产业，太空旅游产业也在推进当中。此次发布的 “商业航天员培训计划” 与冷湖科创园区基础条件和产业发展高度契合。