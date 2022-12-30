随着 “元宇宙” 概念迎来热潮，众多科技互联网公司开始布局 VR 技术应用的底层架构、场景内容和终端产品。在终端产品中，VR 设备一度被寄予厚望，也因此在市场上出现了种类繁复的 VR 设备。

内容丰富的沉浸式影音、游戏体验通过一个小小的头显设备就能尝试，对游戏和影音玩家来说，新的世界显然已经打开。本期动点科技选取了市场上一些不错的 VR 设备，价格从 2000 元到万元级都有覆盖，可以帮助对 VR 感兴趣的用户进一步了解这些产品。

Oculus Quest Pro

Oculus 成立于 2012 年，而后被 Meta 收购，其发布的 Quest 1 在市场上已经取得了巨大成功，其发布的 Quest 2 至今仍然是最全面、体验最好的 VR 设备之一。

Meta 在 10 月 12 日凌晨的 VR 年度大会 Connect 上，也推出全新 VR 设备 Quest Pro。与 Quest 2 相比，Quest Pro 进行了一些硬件层面的升级，配备了 10 个高分辨率传感器以及升级后的 90Hz LCD 显示屏（单眼分辨率提升至 1800×1920）。

通过新增的内部与外部传感器，Quest Pro 可以更好地实现面部和眼睛的跟踪，同时这项技术还可以与 Quest Touch Pro 控制器中的 Snapdragon 662 芯片配合使用，从而降低画面和操作的延迟，提升整体沉浸感。

性能方面，Quest Pro 同样也是第一款采用高通骁龙 XR2 +处理器以及 12GB 内存、256GB 存储空间和 90Hz 刷新率的 VR 设备。佩戴方面，Quest Pro 整体重量达到了 722g。由于 Quest Pro 定价为 1499 美元（约合人民币 10418 元），被普遍认为性价比仍远不及去年发布的 Quest 2，更适合人民币玩家入手。

图片来源：The Verge

HTC VIVE Pro 2

HTC VIVE Pro 2 的双眼分辨率达到了 5K 级别，并且拥有 120 度的广阔视角，能够带来更加精细的显示效果。同时，HTC VIVE Pro 2 的屏幕刷新率也达到了 120Hz，可以实现每秒刷新 120 次图像，从而带来更流畅的动态画面，更清晰流畅的显示一定程度上也能够缓解 VR 设备的眩晕感。

HTC VIVE Pro 2 还将舒适性进行了升级，人体工学设计平衡构造和可调节性，长时间 VR 会议或游戏都不容易眩晕疲累。

音频方面，HTC VIVE Pro 2 所搭载的耳机经过了 Hi-Res 认证，并且具备 3D 空间音效，配合着 VR 设备沉浸式的体验，能够让用户获得身临其境般的体验。另外，追踪技术升级到 Steam VR 2.0，360 度覆盖运动轨迹，精确到毫米，在任何房间规模都能精准追踪。

HTC VIVE Pro 2 单头显售价 6888 元，专业版套装 10888 元。这款设备是目前 VR 头显里配置较为顶级的产品，适合高端游戏玩家入手。

NOLO Sonic

NOLO Sonic VR 一体机，搭载了 3840*2160 真 4K 屏幕，配备了宽频振动马达技术的 NOLO M1 手柄，新增 NOLO Move 和 See Through 功能，还支持光纤线串流等，为用户提供更沉浸的 VR 体验。1999 元的首发价更是打破了 6DoF VR 一体机产品昂贵的限制，成为了众多用户首次购买 VR 设备的选择。

一体机眼罩同样是可更换设计，眼罩、支架均可轻松拆卸后进行更换或清洁。眼罩采用了细腻亲肤的蛋白皮材质，内部柔软物填充，降低佩戴时的压迫感。

NOLO Sonic VR 一体机支持原地防护边界和自定义防护边界两种模式，自定义活动区域可在 10m 半径内通过手柄自由划定，可根据自身的使用空间和不同的游戏场景进行设置。

不过，其整体机身较重，不适合长时间佩戴；而且目前主流 VR 一体机都已经升级到了骁龙 XR2 芯片，其搭载的骁龙 845 处理器性能略微不足。

Pico 4

Pico 4 是 Pico 被字节收购以来发布的首款升级产品，也是市面上首款支持彩色透视的消费级 VR 一体机产品，起售价为 2499 元。

其搭载了主流的骁龙 XR2 处理器，拥有 8+128GB/256GB/512GB 内存和 105°视场角。佩戴舒适度方面，由于 Pico 4 采用了 Pancake 折叠光路设计，其整机的重量比前代产品减轻 100g，同时机身厚度也从 66mm 减至 35.8mm。

空间定位和彩色透视是 Pico 4 最大的升级之处，头显前部共有四颗定位摄像头，相比前代拥有更加精准的追踪定位；再加上整前部一颗 1600 万像素 RGB 彩色摄像头，在实现更为精准的追踪定位的同时也呈现了更好的画面效果。

另外，Pico 4 屏幕画面上采用了 Fast LCD 屏，支持 4320*2160 真 4K 分辨率和 1200PPI，色彩清晰度和细腻程度都有比较大的提升。整机轻量化设计加上无级瞳距调节，佩戴比较舒适。美中不足的是目前生态构建较为单一。

奇遇 Dream Pro

奇遇 Dream Pro 是由爱奇艺独立孵化运营的科技企业研发，搭载目前 VR 最强的骁龙 XR2 芯片，加上 8+256GB 业界顶配运存，各方面性能都很强悍，自研 “追光” 头手 6Dof 交互技术，整体配置水平均处于 VR 行业前列，在两千到三千价位段很难找到对手。

奇遇 Dream Pro 采用的是主机翻盖+电池后置的布局设计，这样不仅可以做到平衡前后重量，当用户需要短暂地离开虚拟世界回到现实世界的时候，只需要把头显主体上翻，即可方便用户在虚拟和现实世界的之间的切换，从而大大减少了反复取下戴上的次数。

值得一提的是，奇遇 Dream Pro 所采用的是非球面透镜方案，虽然减轻了球面透镜产生的画面问题，但该方案未能解决 VR 头显体积的 “行业难点”。

爱奇艺为奇遇 Dream Pro 配备了快速响应的 LCD 屏幕，支持 90Hz 刷新率和 4K 级分辨率，并为其独创了 iQUT 视频标准，还支持 HDR、杜比全景声等格式。影视资源依托爱奇艺片库，并且拥有丰富的独占影视内容，在这方面远远领先其它 VR。不过比起全面的影视内容，游戏内容反而成了这款产品较为明显的短板。

大朋 VR E4

大朋在 PC VR 领域有 7 年的技术积累。设计方面，大朋 VR E4 主机采用了可 90°向上翻转的设计，用户可以自如切换虚拟与现实场景。重量方面，大朋 E4 使用了大量的镁合金结构件，最终成品主机部分仅 285g，含头带整机为 495g。

显示方面，大朋 VR E4 采用了 4K 级定制夏普 Fast LCD 屏幕，刷新率可达 120Hz，采用 DP 1.4 的直连线材，保证了 4K 分辨率/120Hz 刷新率的无损传输，8.3ms 就可以完成一帧画面的渲染、传输、显示、定位。

光学设计方面，大朋 VR E4 采用 4 独家设计的菲涅尔光学方案 FOV 可达 116°，lens 光学有效径控制在 50mm 以内。另外，通过镜片选择和校准，大朋 VR E4 做了相应的反畸变处理，玩家可长期佩戴，并保持视觉上较高的舒适度。

售价方面，大朋 E4 标准版零售价为 3499 元。这是一款近期发布的 VR 设备，整体上看，各方面较为均衡。