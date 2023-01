三星电子宣布,将于 CES 2023 揭示来自 C-Lab 计划(注一)的创新专案,包括 C-Lab Inside 创业计划的 4 项杰出专案、其内部风险投资计划,以及获得 C-Lab Outside 加速计划支持的 8 家新创公司。1 月 5 日至 8 日,亲临 CES Eureka Park 的来宾将可一睹创新专案的风采,此展区位于美国拉斯维加斯,是全球众多新创公司的主要展示空间。三星期盼来自 C-Lab 的新创公司,可透过 CES 展示其专案接轨全球市场、强化商业可行性并与潜在投资人会面。

C-Lab Inside:三星员工展示元宇宙和生活方式的专案

自 2016 年起,三星持续于每届 CES 展示 C-Lab Inside 创新计划推动的专案,而 2023 年将参展的专案,在创新性、市场性和完整性,皆获得高度评价。参展专案如下:

Meta-Running:学习正确跑步姿势的元宇宙平台。

Porkamix:提供互动式演唱会体验的元宇宙平台。

Soom:具有及时回馈的全新冥想体验。

Falette:家用纺织品的 3D 数位转型。

C-Lab Outside :新创公司展示机器人、AI 等产品,成为 CES 上的吸睛亮点

C-Lab Outside 计划于 2018 年 10 月启动,是一项专为振兴韩国新创生态圈的创业加速计画。参加 C-Lab Outside 计划的新创公司,将获得办公空间、三星技术专家指导、数位行销和财务咨询;另可获得其他支援,包括与三星建立潜在的伙伴关系,及参加深具影响力的 IT 展览,例如 CES 和 KES(韩国电子展)。

过去一年,三星与 C-Lab Outside 位于大邱和庆尚北道「创造经济革新中心」(Center for Creative Economy & Innovation)共同孵化这些新创公司,精进其技术纯熟度,透过该计画而羽翼已丰的新创公司,亦准备跃上 CES 2023 国际舞台。雀屏中选的八家新创公司如下: