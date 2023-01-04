近日，IDC 发布了 2022 上半年中国人工智能软件及应用市场研究报告，2022 上半年整体市场规模达 23 亿美元，相比去年同期市场整体放缓，受疫情影响明显，以及资本对人工智能关注热度略微下降，发展趋于理性。但在数字经济、智慧城市、数字孪生、数字化转型、元宇宙、AIGC 等概念加持下，人工智能加快与千行百业融合创新，有望带来下一波快速增长。

计算机视觉市场格局：2022 年上半年计算机视觉市场规模达到 9.76 亿美元，中国前五大计算机视觉厂商为商汤科技、旷视科技、海康威视、创新奇智和云从科技，构成了 42.3% 的市场份额。市场驱动力主要来源于智慧城市、工业质检、智慧商业以及疫情防控带来的视觉场景需求。在未列出的其他厂商中，百度智能云、阿里云、华为云、腾讯云也贡献了一定的市场份额。

语音语义市场格局：2022 年上半年语音语义市场规模达到 10.54 亿美元，主要代表厂商为科大讯飞、阿里云和百度智能云，构成了 25.6% 的市场份额。从竞争格局来看，科大讯飞仍位居市场第一，但排在第二三名的阿里云、百度智能云的市场份额正在逼近。市场驱动力主要来源于语音语义产品应用的进一步规模化落地，以及基于智能对话、自然语言处理在新场景新需求创造新的发展空间。在未列出的其他厂商中，华为云、腾讯云、微软小冰也贡献了一定的市场份额。

机器学习平台市场格局：2022 年上半年机器学习平台市场规模达到 2.75 亿美元，中国前五大机器学习平台厂商为第四范式、华为云、九章云极 DataCanvas、创新奇智和美林数据，构成了 64.1% 的市场份额，其中第四范式仍保持领先优势，华为云和九章云极 DataCanvas 紧随其后。拉动本期市场规模高速增长的驱动力主要来源于企业数字化转型需求，以及制造、能源、新零售等场景的进一步升级。在未列出的其他厂商中，星环科技、天云大数据也贡献了一定的市场份额。

来源：IDC