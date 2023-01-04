根据 The Information 的报道，传闻已久的苹果混合现实头戴式设备可能会让用户通过物理拨盘在现实世界和虚拟现实之间切换。该头显有望提供颜色直通，让用户在佩戴设备时更好地观察周围环境。此外，据说它还将采用类似 Apple Watch 和 AirPods Max 上的物理旋钮来进行环境切换，也就是所谓的 “数码表冠”。

该头显还可能采用特殊技术，使其能够与苹果自家的 AirPods 无线耳机配合使用。据 The Information 称，该设备将内置与第二代 AirPods Pro 同款的 H2 芯片，当两个设备连接时，芯片会启用 “超低延迟模式”。如果你没有 AirPods Pro，报道称苹果已经制作了一款内置扬声器的头带。The Information 表示它不会配备耳机插孔。

报道指出，截至 “去年初”，苹果的头戴式设备已经开发到可以连接到挂在腰上外部电池组的程度。这样做可以减轻设备的重量，并让用户根据需要更换新电池。

与 Meta 的 Quest Pro 一样，苹果的这款设备可能更专注于工作，而不是游戏等其他场景。“Apple 将视频会议视为头显的潜在杀手级应用，” The Information 报道称，目前预计该公司不会为该设备推出游戏手柄。报道还说，通过 RealityKit ，苹果 “有一个计划” 让开发者使用 Unity 构建 VR 应用程序。

据报道，该设备预计将于今年发布，该公司的董事会在去年 5 月份进行了试用。商标申请信息表明苹果可能会在即将推出的设备上使用 “Reality” 品牌。另一方面，这款新产品可能会非常昂贵。The Information 称，苹果已经讨论了 “大约 3000 美元或更多，具体取决于其配置” 的成本价格。