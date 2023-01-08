科技无界，但也有着自己的独特进程。这里，动点出海将和大家一起回顾本周（2023.01.02-2023.01.08）东南亚地区的科技互联网领域都有哪些事件发生。

在本周的两篇年度回顾中，我们可以很明显地感受到在过去的一年中东南亚正在多么努力地证明着这片区域的不平凡。然而，从现实的角度上来说，与它所承接的2021年相比，这个“不甘被忽视”的一年中却也有着一些需要去直面的地方。

有数据指出，与上年相比，东盟初创公司在二季度期间的总融资规模下降了40%，并且东南亚的风投部署在今年也下降了25%—30%。在更具体的方面，在经过近一年多的发展后（自2021年下半年后期至2022年年末），Grab、Bukalapak、GoTo这三家东南亚明星上市企业的估值自上市以来甚至已经跌去了近510亿美元的市值。

在这样的背景下，有观点认为，东南亚创投界的发展状态已经从2021年的“疾驰”变成了22年的“慢跑”。并且在一些在近几年快速崛起的创投市场中（比如菲律宾），面对这种突如其来的加速发展，当地市场中的人才缺口也正在逐渐凸显，而这也在某种层面上契合了这种“慢跑”的定义——它可能会是一种长期的状态。

当然，在这些不乐观的转变之外，作为这一领域愈发趋于保守和稳健的体现，仍有着大量面向东南亚的“干粉”资金（风投机构持有的现金储备）正蓄势待发。有机构表示，“大多数基金都有可配置的资金，尽管他们也正在寻找大的投资机会。”

今年，东南亚创投领域会变得比上年更好么？这个问题我们现在可能很难回答。但在这其中却也可以肯定的是，对于那些能够渡过这段艰难时期的公司来说，今年依旧存在着一些可以期待的地方。或者说，生存与发展将会在今年成为一个格外意义深远的主题。

好了话不多说，让我们进入本次正题。

产业&动态

印尼计划在年内启动加密货币交易所：据外媒报道，印尼当局正计划在今年年内建立一个加密货币交易所，希望于此将对此类资产的监管权从商品期货交易监管机构（Bappebti）处转移至该国的金融服务管理局（Financial Services Authority）。据悉，尽管印尼当局担心加密货币会影响到当地的法币（印尼盾），但该国对前者却并不反对。并且近期，印尼也通过了一项法律，承认加密货币和数字资产是受监管的金融证券。

目前，共有383种加密资产和10种本地相应币种可以在印尼交易，另有151种资产和10种币种正在接受Bappebti的审查。

新加坡创业先驱沈望傅逝世：据创新科技（Creative Technology）于周四的消息显示，这家总部位于新加坡的跨国公司的董事长兼首席执行官沈望傅先生（Sim Wong Hoo）已于当地时间1月4日离世。

据悉，沈望傅在业界称为“电脑声卡之父”，是新加坡第一代的科技企业家，他于1981年创立的创新科技被广泛认为是新加坡的首家全球科技初创企业。创新科技以声霸卡（Sound Blaster，于1989年推出，该产品能够让电脑发出声音和播放音乐）产品闻名全球。有数据指出，截至2019年，声霸卡在全球范围内已售出4亿台。创新科技表示，沈望傅领导的创新科技制定了电脑音效的世界标准，协助推动随身数码音乐的兴起。

投融资

用谷物残渣替代传统一次性饭盒，Alterpacks获得100万美元融资：Alterpacks成立于2019年，主要产品为使用以麦芽和大麦为代表的谷物在生产加工过程中所产生的废弃残渣（比如酒糟）制成的可降解的饭盒，并以此希望取代传统的一次性泡沫饭盒。据介绍，Alterpacks的饭盒不仅可以用于冰箱和微波炉场景，经过清洗后，该饭盒也能被多次重复使用。此外，据透露，Alterpacks的产品也已经获得了FDA和SFA（新加坡食品局）的食品直接接触材料认证。

这家刚获得600万美元融资的泰国公司想做外科手术界的Airbnb：HD成立于2019年，旗下运营着一个名为HDmall的医疗服务预约平台，主要为泰国和印尼用户提供疫苗接种、医美、牙科诊疗、健康检查、药物购买、医疗资金借贷等方面的服务（也包含针对宠物的医疗服务预约）。根据HD官网的数据，该平台已经连接了泰国境内的900多家诊所和医院，并为超25万名患者提供了医疗服务。

金沙江创投参与新加坡保健品品牌Evo Commerce的200万美元融资领投：Evo Commerce成立于2020年，前身为Evolut Holdings，是一家基于D2C模式的保健品品牌，其两位创始Roy Ang 和Teoh Ming Hao为Grab前高管，并且也曾在东南亚媒体机构e27和Tech in Asia有过任职。据介绍，Evo Commerce旗下目前拥有8种产品，主要面向宿醉缓解（也是该品牌的主打产品）、脱发防治、美容护发等场景，目前以为2万多名消费者提供了相应服务。

观点&访谈

印象2022 | 不被定义的一年中，这些“注脚”成为了东南亚的代言词·事件篇：在本篇内容中，笔者整理了过去一年间东南亚科技创投领域的十大热门事件，希望能够于此和大家共同回顾在 2022 年期间——或者说在进入数字十年的第二个历史刻度中，东南亚正在向外界展示出一幅怎样的答卷。

印象2022 | 不被定义的一年中，这些“注脚”成为了东南亚的代言词·数据篇：本篇回顾中，笔者希望从数据的维度来为大家呈现，在过去的一年中，东南亚科技创投领域经历了怎样的 “东南亚时刻”。