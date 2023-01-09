除了汽车制造商，今年的消费电子展还有几家科技公司。三星的汽车技术子公司 Harman 也在拉斯维加斯的 Virgin Hotel 展出了一些产品，这些产品现已准备好供 OEM 集成。其中包括一个新的增强现实平视显示器，以及其他一些有趣的功能。

所谓的 Harman Ready Vision 可替代现代汽车内越来越多的屏幕。它采用带有传统硬件的大型彩色平视显示器的形状，具有无边显示和大视野。这里的新功能是增强现实软件，它可以“在正确的时间提供正确的内容，并提供正确的视觉细节”。或者，简单地说，哈曼希望以一种易于阅读和理解的形式只向驾驶员提供他​​们在驾驶过程中的信息。

该公司的另一项有趣的新技术是 Harman Ready Care，它被描述为“业界首个闭环内饰”，它可以跟踪驾驶员在道路上的注意力和注意力水平。该系统使用人工智能和机器学习，比较驾驶员在专注和分心状态下的行为，并发出警报以帮助驾驶员缓解道路上的危险情况。有趣的是，有些传感器可以非接触式测量驾驶员的生命体征以确定他们的健康状态。

另一个新的安全功能是所谓的声音和振动传感器以及外部麦克风，它可以检测紧急车辆警报器、玻璃破碎和车辆碰撞等。外部麦克风可用于乘客和紧急车辆之间的通信。

在2023 CES期间，可以在公司展台上看到 Harman 的新技术。该公司表示，其所有新功能都可以独立工作，也可以集成到一个公共环境中以提供增强的安全性。每项创新都旨在满足汽车行业的标准，并已准备好安装到包括电动汽车在内的各种车辆中。