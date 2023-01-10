日本京瓷在照明领域提出了一项创新，可以开辟设计机会，同时还可以使高级驾驶辅助功能变得更好。

这家工业巨头本周在 CES 上通过其 KYOCERA SLD Laser 子公司宣布，它是世界上第一家推出前照灯模块的公司，该模块可为远光灯和近光灯提供明亮的激光，以及来自单个单元的红外光。这意味着一个前照灯系统可以为驾驶员和车辆可能配备的任何红外摄像头提供照明。

Kyocera 声称，其 LaserLight 头灯模块可为驾驶员提供高亮度、远距离照明和锐利截止照明，使他们能够看到更多道路，而不会使迎面而来的驾驶员眼花缭乱。它说，这将导致高速公路安全保险协会 (IIHS)等测试机构获得更好的安全分数，该机构经常抱怨车头灯问题，尤其是在皮卡车等较高的车辆上。

同时，红外光为夜视摄像机提供了更好的可见度。此外，它还支持新的前向照明功能，包括 3D 闪光灯和 LiDAR 传感，这可能有助于实现自动驾驶功能。该公司将这种同时发射白光和红外光的能力称为“双重发射”，并表示 LED 照明元件不可能实现这一点，因为它们无法以足够高的速度进行调制。

一种光源发出两种类型的光，意味着实际的前照灯模块可以更小，从而为汽车设计师提供更多的封装自由度。每个大灯的 LaserLight 元件以四个一组的形式排列：两个用于近光灯，两个用于远光灯。排放模式可以根据 SAE 或 ECE/CCC 法规进行校准。此外，京瓷表示其激光照明也可以内置到光纤中。它表明，希望以创造性方式照亮其徽标或格栅的汽车制造商可以使用它。

这项技术已经在 Baja 1000 越野赛以及其他形式的赛车运动中被用于登上领奖台的车辆。不过，应用可以扩展到航空电子、铁路或海洋工业。不过，现在它表示已准备好向原始设备制造商及其供应商供应车头灯。