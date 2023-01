交通工具到了今天,已经成为生活最重要的伴侣。而在科技发展的推动下,产品的进化也是日新月异。在CES这个舞台上,我们可以看到很多具有代表性的产品创新。这些产品让人耳目一新,代表着未来的发展方向,既有车型,也有软件和硬件等新技术,代表着全球行业进化趋势的风向标。我们通过盘点,来看下CES 2023上,有什么新的产品值得我们关注。

克莱斯勒 Cockpit 自动驾驶智能座舱

克莱斯勒Synthesis Cockpit智能座舱的内部现代而宽敞,这家汽车公司声称其将使用的材料是“可持续的,100% 无铬,并包括高级功能,例如一对植物鞣制的悬浮座椅包裹带有北极升级回收的无铬软饰边,饰有星座风格的穿孔。可回收混色石南花仪表板由 100% 后工业塑料和海洋塑料制成,其他独特的内饰亮点包括来源可靠、注入纺织品的胡桃木地板。整体外观充满未来感,驾驶舱采用银河哑光黑色顶面包裹,与下部外观大气的灰色渐变形成鲜明对比。克莱斯勒增加了 LED 照明,照亮了克莱斯勒徽章和外部特征,同时也暗示了驾驶舱内包含的技术先进和电池电力个性。

Synthesis 还用于预览母公司Stellantis正在开发的技术,这三项技术是STLA Brain、STLA Smart Cockpit 和 STLA AutoDrive,克莱斯勒将其描述为“人工智能驱动的平台”,“在客户和车辆之间创造流畅、高效和互联的体验”。

STLA Brain 是为 STLA Smart Cockpit 信息娱乐系统提供核心的软件架构,该系统显示在一块 37.2 英寸的雕刻黑色玻璃面板和屏幕上,前排乘客均可使用。STLA Smart Cockpit 界面使用 AI 来了解用户偏好并随着时间的推移增强车主体验。更具未来感的是 STLA AutoDrive 的集成,它提供了3 级自动驾驶能力,这意味着车辆将在某些情况下控制驾驶。

为此,它提出了 Synthesis 的连通性将促进的典型“生活中的一天”的想法,其中包括在汽车出发之前提供路线规划、充电状态、天气更新和日记同步。在自动驾驶开始之前,基于生物特征识别的虚拟个人助理也会向司机表示“欢迎”。这将允许人类“驾驶员”执行多项任务并访问一系列与工作相关的活动,例如视频会议,或享受 Synthesis 的放松/禅宗/娱乐模式,这些模式允许进行冥想、卡拉 OK 和游戏等活动。

CENNTRO 的 LOGIMAX 864 氢动力半挂卡车

LMH864是一款6×4半挂牵引车,代表着Centro首次进军氢燃料电池领域,也是第一款重型卡车。LMH864 的总重量为 25 吨,专为短途和长途应用而设计。半拖拉机的电动机完全由高效可持续氢燃料电池提供动力,该燃料电池具有八个 210 升电池组,通过将氢气与氧气结合将氢气转化为电能,仅产生水作为副产品。LMH864 将于 2023 年第三季度上市,并首先在北美和欧洲推出。

“除了我们对电动商用车系列的关注之外,我们相信氢燃料电池技术是重型物流的最佳应用,因为它提供更远的航程和更快的加油速度,”董事长兼首席执行官 Peter Wang 说。“LMH864 的工作范围和加油时间可与许多柴油卡车相媲美,使其适合在电池充电受限的地区执行更远的距离和重型、能源要求高的任务。LMH864 将使 Cenntro 能够为客户提供更多选择,以实现可持续车辆的零排放。我们期待着将这款车连同我们的全系列电动汽车一起介绍给大家。”

极星Polestar 3 驾驶员监控系统

极星带来可以提升安全的 DMS 的双摄像头设置。它监视驾驶员的头部、眼睛和眼睑运动。Polestar还将演示人工智能软件如何实时扫描和检测驾驶员的状态。Polestar 首席执行官 Thomas Ingenlath 表示:“这项技术解决了致命事故背后的一些主要原因,并可以通过促使驾驶员将注意力重新集中在道路上来帮助挽救生命,并且能在他们没有或不能采取预防措施时采取预防措施。”

一旦车型开始下线,人们将在 2023 年晚些时候体验这项技术。这家汽车制造商在 10 月发布了极星3电动跨界车,扩大了公司的产品线,同时借鉴了其他家族车型的设计元素。它装有两个电动机,可产生 489 马力(364 千瓦)和 620 磅-英尺(840 牛顿-米)的扭矩,同时拥有 300 英里(482 公里)的续航里程。Performance Pack 将输出功率提高到 517 马力(385 千瓦)和 671 磅-英尺(909 牛米)。

标致2023 Peugeot Inception概念车

Inception 采用未来派四座轿车的形式,搭载在新的 Stellantis STLA 大型 EV 平台上。从视觉上看,与2018 年 e-Legend 概念车有着明显的联系,但这次对过去标致的明显复古元素大多被剥离,以创造更具前瞻性的东西。最引人注目的外部元素是巨大的挡风玻璃,它从车顶面板向下延伸到车头,正好穿过传统轿车引擎盖所在的空间。它借鉴了公司 1988 年 Oxia 超级跑车的设计,巧妙地模糊了内部和外部设计之间的界限,从上方看时将重点放在机舱体积上,但从侧面看,Inception 看起来像是典型的运动型双门轿跑车或轿车。

Inception 的内饰还是具备未来派设计。作为标致极具影响力的 i-Cockpit 内饰的替代品,它的焦点是 Hypersquare,这是一个受视频游戏控制器启发的矩形方向盘,结合了中央安装的平板电脑和四个拇指操作的控制环,标致承诺将安装到本十年末成为一辆真正的汽车。车轮通过线控转向技术连接到前轴,当汽车的 4 级自动驾驶功能被激活时,它可以折叠到仪表盘中,而它后面的仪表盘是一个不寻常的圆形屏幕,标致称之为 Halo Cluster。就仪表板而言,这几乎是你的全部,尽管金属外观的天鹅绒内饰覆盖了适合司机和乘客形状的座椅应该意味着它温馨和适当的豪华。

现代摩比斯针对专用汽车优化的全新融合技术

现代摩比斯首次推出新的 PBV 概念车型 M.Vision TO 和 M.Vision HI。“TO”是指“走向”未来,而“HI”是指“以人为本”的驾驶体验。M.Vision TO 是一款基于电气化系统的自动驾驶汽车,摄像头、雷达、激光雷达、电子角模块和 MR 显示器集成在车辆前后两侧的四个支柱中。M.Vision TO 内部是可折叠或旋转的 PBV 级座椅。

M.Vision HI 是专为休闲、放松和户外活动而设计的 PBV。车辆的玻璃可以用作大屏幕来观看电影甚至享受在线购物。M.Vision HI 采用注视辅助遥控技术,利用用户的眼睛作为控制器,让他们无需任何额外操作即可欣赏内容。新的融合技术将自动驾驶传感器、用于独立驾驶和转向的电子角模块以及 MR(混合现实)显示器等先进系统整合到车架中。凭借这项创新技术,现代摩比斯将拓宽基于目的的机动性的可能性,提供专为驾驶员需求量身定制的功能。