科技无界，但也有着自己的独特进程。这里，动点出海将和大家一起回顾本周（2023.01.09-2023.01.15）东南亚地区的科技互联网领域都有哪些事件发生。

多数情况下，当人们提起“包容性发展”的时候，随之而来的可能会是诸如ESG、绿色经济、循环经济等在发达国家中都略显遥远的一些概念领域。然而，相比于它们所能揭示出的怎样的未来蓝图，在东南亚，包容性发展的概念或许会是一种更为现实的存在。

这样的缩影正体现在一家名为Qritive的新加坡初创公司中。表面上来看，这是一家用人工智能技术为病理切片的扫描图片提供相应的准确解释的健康科技企业。然而，作为其成立背景，Qritive看到，现阶段，由于全球范围内70%的病例学家都主要集中于10个国家之内，这种分布不均的状况使得近47%的全球人口难以接触到基础的诊断服务。从这一点出发，尽管在医疗职责界定方面还有待明确，在医患效率难题相对凸显的东南亚，通过自动化的技术手段来大规模地为患者提供诊断建议便成为了这一地区中的一种具有现实意义的存在。

同样的事情也正更加普遍的发生在金融科技领域。在东南亚，超过70%的群体是处于无银行账户或者银行服务欠缺的状态——如字面意义所描述，前者无法获得基本的金融服务支持，后者则往往会在信用支付、信用贷款或者保险方面遇到问题。这时，对于东南亚地区中的那些围绕金融科技产业展开业务的公司们来说，相比于扩大自身的业务规模，将这些群体带入到当下以数字支付为起点的数字时代或许更能成为其中的一种需求。当然，作为这个过程的结果之一，这个庞大的群体也使得金融科技成为了东南亚数字经济领域中的支柱产业——以21年该地区290亿美元的总融资规模为例，有58亿美元的部分流向了金融科技领域。并且同样的故事也正发生在被高速发展的数字经济所滞后的东南亚中小微企业之中。

当然，回到现实的层面上来看，面对规模如此庞大的群体，想要实现整体的转型或者覆盖并不会是一件简单的事情。但基于以上的这些以“包容性发展”为切入点的参与者们，在更多人可以展望未来的同时，至少在东南亚，有一些群体却也有了能够展望未来的可能。

好了话不多说，让我们进入本次正题。

产业&动态

越南电动车公司VinFast将推迟至本月向美国客户交付首批电动车：越南电动车制造商VinFast当地时间1月8日发布声明称，由于美国假期，其原定2022年12月交付给首批美国客户的电动车将推迟至今年1月交付，该公司目前正与客户签订销售合同。VinFast去年11月底表示，由于全球半导体短缺，其需要将欧洲和加拿大的电动车交付推迟至2023年初。

2022年中，新加坡科技人才需求增速超过整体就业增长水平：根据亚洲求职平台JobStreet和JobsDB的母公SEEK于近日发布的一份数据显示，过去的一年间，尽管科技公司的裁员潮成为了东南亚地区中的阴霾，但在新加坡，针对科技人才的需求依然表示出了强劲的势头。数据指出， JobStreet Singapore平台的技术职位招聘广告同比增长63%，高于该国整体招聘广告54%的增长率。

SEEK表示，根据JobStreet近期的一项调查，有二分之一的新加坡雇主表示他们将在2023年上半年继续增加员工人数。而SEEK也进一步强调，尽管对增长迅速的科技公司来说裁员更为常见，但它们并不代表就业市场的整体格局。

2022年，TikTok Shop在东南亚的GMV达到44亿美元：据外媒援引知情人士消息表示，2022年期间，TikTok Shop（TikTok的电商部门）在东南亚的GMV规模较上年实现了2倍增幅，达到了44亿美元。而作为这一结果的背景，有消息表示，自去年年初以来，TikTok Shop一直在该地区积极行动，不断推出新的功能并同时建立更多的合作伙伴。此外，据该媒体补充，TikTok Shop也在内部讨论了今年的发展计划，将会在更多国家（包括美国、巴西、西班牙以及澳洲）深化其电商工作。

GoTo斥资3800万美元收购印尼物流公司：据悉，印尼科技互联网巨头GoTo已经以近3800万美元的价格收购了当地物流公司Swift Logistics Solutions，以期加强公司的物流业务。据了解，这笔交易通过GoTo 的物流部门GoSend进行，并作为公司重组和整合战略的一部分。作为背景，2021年时，Swift曾被Tokopedia收购了部分股份。同时有数据指出，交易前，Tokopedia持有Swift 66.7%的股份。收购完成后，GoSend现持有其99.8%的股份。

Shopee关闭波兰业务：据报道，东南亚电商巨头Shopee于近日宣布将关闭其于波兰推出的平台，并已于当地时间1月13日晚23:59分开始停止接收新订单。据了解，Shopee曾于21年9月份进入波兰市场。而作为本次动向的背景，去年9月份时，Shopee曾宣布关闭了其在智利、哥伦比亚、阿根廷、墨西哥的电商业务，并在6月份和3月份时，该公司也已经分别关闭了其在西班牙以及法国&印度的业务。

新加坡当局要求当地上市公司披露CEO薪酬：据悉，新加坡金融管理局（MAS）和新加坡证券交易所监管机构 (SGX RegCo) 正在制定新规定，要求在新加坡上市的公司需要申报其CEO和每位董事的薪酬，从而让投资者更好地了解高管是否受到“适当激励”。此外，消息也指出，新规定中还将包括对独立董事的任期设定的九年限制。据了解，这些规定将对2024年12月31日或之后结束的财政年度的年度报告生效。

投融资

跨平台电商结账解决方案提供商FLIK获得110万美元融资：FLIK由连续创业者Ahmad Gadi（此前曾创立了POS公司Pawoon，现已退出）作为联合创始人共同创立，主要通过其聚合式结账系统为电商群体（尤其是D2C电商群体）提供更加便捷的结账服务。

据介绍，针对消费者，基于FLIK，用户仅需使用一个账户就能统一完成多个电商渠道/平台的购买流程，并且用户也可以通过FLIK跟进其所有交付订单的发货状态。另一方面，就电商商家而言，FLIK也能为其提供物流、会计、销售分析、现有平台无缝集成等多方面的服务。此外，在带货方/网红方面，FLIK也提供了库存同步、佣金追踪、支付服务嵌入&集成等相应服务。

这家获得750万美元融资的新加坡公司能用AI技术在几秒内完成病理切片扫描图的准确解读：Qritive成立于2017年，主要通过人工智能技术在几秒内为病理切片的扫描图片提供相应的准确解释，从而缩短癌症等衰弱性疾病的诊疗时间。据Qritive官网介绍，公司的资源网络中汇集了超150位病例学家，并已经分析了40万+张图片。

新加坡母婴社区Supermom获得800万新元融资，希望打造东南亚最大的消费者数据中心：Supermom成立于2013年，最初为一家聚焦于线下活动的母婴平台，并主要集中在新加坡地区展开活动。在2019年时，Supermom希望把业务覆盖至整个东南亚地区，于此，该公司也将发展重点转移到了线上的数字营销。目前，Supermom平台上已经集合了针对母婴群体的产品种草/测评、育儿经验分享、产品购买、推广返利等一系列的服务。

高性能电动摩托初创公司Scorpio Electric获得675万美元融资：Scorpio Electric成立于2017年，主要专注于高性能电动摩托的研发。目前，该公司旗下的首款电动摩托X1已经开始接受预订（订金为1000美元，总价为9800美元），预计将于今年下半年开始量产和交付。值得一提的是，据Scorpio Electric透露，公司目前也正与一家中国企业就X1的组装事宜展开密切合作。

观点&访谈

关于东南亚的2023年，本土投资者们这样期待：在充满更多不确定性的2023年中，“艰难”或许是其中少有的能够被确定的主题。

IMF总裁Kristalina Georgieva在近日的一份新闻节目中讲到，由于现阶段全球三大主要经济体都在经历放缓的增长状态，新的一年（2023年）将会比它所承接的这一年更为“艰难”。而作为这一观点的背景，去年10月份时，IMF已经下调了23年的全球经济增长预期。当时，IMF表示，在未来的这一年（2023年）中，全球GDP的增长预期将减速至2.7%。相比之下，这一数字已经低于该机构在7月份时预测的2.9%。

这样的剧本也正在东南亚上演。咨询机构协力管理咨询 （Dezan Shira & Associates）在《东盟简报》指出，在今年，尽管东盟地区仍会是全球增长最快的区域之一，与22年相比，在不乐观的全球经济状况的影响和货币政策的收紧下，该地区的经济增长却也将会呈现出略微下降的趋势。不过，该机构也强调称，尽管宏观经济环境会更具挑战，在FDI（国外直接投资）层面，东盟地区将继续保持吸引力，并且其商业和国家投资趋势也有望在全年内保持一致。

深度走访数十家印尼企业和当地投资机构后，他们在印尼市场看到了这些机会：近期，华兴资本在印尼首都雅加达举办了“华兴资本印尼新经济之旅”的活动，实地走访了数十家印尼本土的创业公司和本地投资机构，通过实地调研和学习东南亚市场，获取了当地创业者和投资人对印尼市场创业趋势及投资策略的一手信息。

爱喝咖啡更爱享受咖啡，走进印尼咖啡市场：地处赤道的“万岛之国”印尼，凭借其优越的地理和气候条件，加之多元的文化和种族，孕育出了多姿多彩的咖啡文化，当地人对咖啡的热爱如同当地气温一样火热。走在印尼街头，不仅有形形色色的咖啡店、咖啡小推车，还有倒扣咖啡、炭烧咖啡等“印尼特色”饮品，无不展示出印尼人对创造咖啡美味的热情。

从街头小推车的平价咖啡，到国际大牌的香醇享受，再到本土连锁的高性价比，拥有三百余年咖啡饮用史的印尼人在喝咖啡这件事上，如今有了越来越多的选择，而在激烈竞争中，消费者更偏爱怎样喝咖啡？印尼咖啡市场未来的增量机会何在，咖啡品牌商又该如何发力才能抓住消费者的痛点？