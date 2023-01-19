官宣分手整整两个月后，暴雪和网易再度现身公共舆论视野，打起了又一轮口水仗。联姻14年的爱侣一朝分手，互相指责的姿态也与世间众多不欢而散的怨偶们并无二致。

去年11月17日，网易发布三季报当天遭暴雪娱乐“背刺”，暴雪单方面公告称双方未达成续约协议，将于2023年1月23日之后暂停在中国大陆的大部分暴雪游戏服务。据悉，针对续约，暴雪方提出的要求包括：在50%基础上进一步提高暴雪方的分成比例、由暴雪方控制中国玩家的数据、网易方缴纳巨额保证金或预付费、网易方在签约时预付数亿美金的两年合作款、网易方在只享受中国区市场营收分成的前提下，继续研发暴雪旗下IP手游的全球发行。

而在1月17日的说明中，暴雪自称尝试与网易续期6个月，但遭到了网易的拒绝。面对此等明晃晃转移国服玩家火力的举动，网易当晚回应称，暴雪在与网易合同延续期间继续与潜在合作方谈判的行为无异于骑驴找马，不符合商业逻辑，无法接受。

延迟分手：暴雪想无缝衔接

追溯暴雪突然回头向网易寻求短暂复合的原因，其实与分手的原因是一致的，背后都是微软对动视暴雪的潜在收购，并受到一位关键人物——动视暴雪CEO Bobby Kotick的左右。

担任动视暴雪掌门人期间，作为非游戏玩家且非技术研发人员出身的Bobby Kotick多次出手过度干预多款游戏的开发进度，致使多款游戏跳票、成品反响差、工作室出走，招致了众多游戏玩家的不满，并在过去4年累计造成1300万活跃用户的流失。

2017年，Bobby Kotick开始排挤暴雪娱乐联合创始人、前总裁兼CEO Mike Morhaime，致使后者于2019年离职。而正是Mike Morhaime促成了暴雪与网易的合作，为暴雪打通了中国市场——2008年，网易顶替第九城市成为暴雪在中国的代理商。合作期间，双方关系不断升温，其合作的多款游戏在国内市场取得了不俗的表现。

业内游戏公司、网易、国服玩家一度认为双方将继续延长这段“爱情长跑”。但异变突生，去年11月，动视暴雪发布三季报之际，突然宣布了与网易到期且难以续约的情况，并指出2021年，暴雪与网易签订的代理游戏的净收入仅占动视暴雪营收的3%。但事实上，除去动视、King两大分部，网易代理的产品占暴雪娱乐营收的比重达到14.45%。且由于暴雪在国内市场只进行授权并未参与运营，其收入中净利润比例也不低。在整体用户量下滑的情况下，中国市场对于动视暴雪的重要性其实毋庸置疑。

但Bobby Kotick与网易的梁子早已结下。2018年，网易向被拖欠开发款的Bungie输血1亿美元，打乱了Bobby低价收购这家游戏工作室的步伐。在微软宣布收购动视暴雪后，自知可能保不住CEO职位的Bobby决心在收购完成前为自己谋取更多利益，向网易抬价就是实现这一目的的手段之一。

在双方正式解约后，网易用以运营在大陆的暴雪游戏的子公司网之易的团队开始解散，100多人的团队如今只剩10余名员工处理善后工作。而此时，暴雪却突然抛出了续期6个月的提议，且直接挑明，与网易合同延续期间不会停止与其他潜在合作方继续谈判，着实令人啼笑皆非。

下家难觅：诚招全家桶代理

让暴雪重提与网易续约的原因可能是，合适的接盘侠并不好找。暴雪理想中的中国区代理商需具备手游IP的开发能力，且有能力吃下暴雪的全家桶，能同时满足这两大条件的厂商并不多。

近日有消息指出，暴雪正在与四家中国公司商谈代理问题，并已进入较关键的第二阶段。此前，虽有九城、腾讯、字节等多家公司被爆与暴雪接洽国服代理事宜，但并无合作方明确表示愿意接手。

2022年，Bobby Kotick曾向腾讯提出一口价买断《使命召唤手游》在海外的发行权，并威胁不再推广CODM，随后更宣布于2023年推出《使命召唤：战区》手游，给腾讯留下难以合作的坏印象。如今，最有能力接受暴雪国服代理的腾讯，反而趁着暴雪停服的机会转而推出了《魔兽》的高仿游戏《塔瑞斯世界》，试图抢夺暴雪流失的中国玩家。

此前，字节跳动花费上亿美金想拿下某款《使命召唤》的国服代理权，最终却因版号问题不了了之。去年以来，字节跳动缩减了游戏业务，接手暴雪国服代理的可能性也不大。对于完美世界、哔哩哔哩等其他可能有意接手的厂商来说，暴雪对待长期合作方网易的态度中展现出的傲慢也十分劝退。

游戏版号也是横亘在暴雪和潜在接盘方之间的一大阻碍——国内游戏审核严格、流程缓慢，进口游戏重新申请版号的难度更大。2022年12月底，国家新闻出版署发布了12月国产网络游戏审批信息，其中，进口游戏的版号发放距离上一次已过去548天，且获批数量减少了近四成。

种种原因下，暴雪眼前确实难以觅得下一任国服代理商。但微软对动视暴雪的收购原定于2023年7月前完成，在此之前，动视暴雪方面希望能至少以原定的条件维持其在中国的盈利，老合作方网易确实是短期内的最佳选择。届时，Bobby Kotick若还能继续稳坐CEO之位，就能继续从国服代理权中捞钱，若不幸被撤，也能拿到5.2亿美元的遣散费，而给暴雪在中国找下家的任务也就顺理成章由微软接手。

从当下的情形来看，Bobby Kotick的算盘显然已落空：一方面，微软收购案进展不畅，交易截止日期很有可能推迟；另一方面，不论是过渡期还是3年期代理商的谈判都未落定。

在此背景下，暴雪也不得不放低姿态：日前，网之易内部曝出，暴雪在与潜在国服代理商的谈判中已下调了自己在大部分游戏中的分成比率。例如将《守望先锋》的分成从5:5调整为3:7，但对于《魔兽》这棵摇钱树，暴雪依旧死咬分成大头。即便如此，大部分潜在合作方也只对暴雪的某一款游戏感兴趣，愿意接下全家桶的代理商寥寥无几。毕竟除《魔兽》之外，经分成后还能盈利的暴雪游戏并不多。

三输结局：暴雪自身损失最重

综上所述，暴雪游戏国服停服一年以上的结果或难以避免。

此事最直接的连锁反应是国服玩家的流失。尽管暴雪游戏的玩家整体忠诚度较高，但暴雪在Bobby Kotick的领导下的种种迷幻操作已经让很多老玩家心寒。中国区停服期间，很难保证玩家不会转战其他服务器或直接脱坑。毕竟是暴雪先粗暴宣布终止合作，置国服玩家多年情感于不顾。合约到期前两周才谈续约，也只是为了自己能无缝衔接。

何况，意图抢夺暴雪用户的不止腾讯一家。自暴雪第一次宣布终止合作后，《激战2》大撒礼包、《逆水寒》也适时推出“魔兽老兵主题服”，玩家大可以从中挑选合适的游戏作为空窗期替代品。

2021年，中国国内电子游戏市场收入达455亿美元，是当之无愧的全球最大电子游戏市场。2022年三季报显示，因与网易共同打造的手游《暗黑破坏神：不朽》在国内上线，动视暴雪在移动平台的玩家预订量同比增长了20%。暴雪此举一手摧毁了暴雪游戏在中国20多年的玩家积淀，对暴雪国服是一次灾难性打击。

网易作为分手事件中的另一方，自然也不会毫无损失。但与暴雪相比，合约终止对网易的伤害则相对可控。

2019年~2021年财报显示，网易来自代理游戏的收入在总营收中占比分别为7.5%、9.1%、9.5%，且网易代理的游戏厂商除了暴雪，还包括微软等其他公司。二级市场方面，遭暴雪背刺的1月17日当天，网易港股只小幅下跌0.15%，在网易方发布情况说明的隔天，网易港股甚至上涨了6.5%。这也表明，分手事件给网易股价带来的伤害已经在首次官宣后由市场消化。

手撕前任第二天，赢得舆论优势的网易“阴阳师”人设不倒，在自家园区推出的新品暴雪绿茶供不应求，排队时间达4个小时。

玩笑过后，复盘整件事，其实没有真正的赢家。如今的结果甚至不能称之为零和，暴雪、网易乃至玩家都没有从中获益，堪称帕累托最差的结局。而推动解决这一问题的关键可能还是微软：待微软完成收购后，要么撤掉Bobby Kotick重启代理商续约谈判，要么由微软游戏自己运营国服的暴雪游戏。而无论是哪一种，国服玩家在此次分手中受到的伤害已无法弥补。