在过去的一年里，许多人一直在谈论元宇宙及其作为下一个大型科技平台的潜力。但最新一期的全球最大科技展 CES 表明，像索尼这样的硬件巨头正在专注于将他们的技术推向一个更独特的领域——电动汽车。

电动汽车成为数码厂商争夺的又一个平台

CES 曾经是为电视、计算和智能手机领域的大腕保留的舞台。还记得Palm Pre和 webOS 在 CES 2009 上的发布吗？那时候大家还在关注消费电子产品，而最关键的是，总部位于拉斯维加斯的CES传统上一直是推出突破边界产品的东道主，这些产品继续对他们试图颠覆的行业产生真正的影响。

但最近，CES 失去了作为创新先驱的优势——主要的汽车制造商已经取代了老牌科技公司，成为展会最大亮点的提供者。在2023 年国际消费电子展上，梅赛德斯-奔驰、宝马和大众等公司的主题演讲吸引了众多竞争对手。三星和 LG当然也在，与最新的可折叠手机或8K 电视相比，伪装电动汽车和自动驾驶车的消息更让旁观者兴奋。

鉴于大量技术涌入新的和现有的电动车型，汽车已成为 CES 的常规和受欢迎的固定品类也就不足为奇了，甚至传统消费技术领域的家喻户晓的品牌似乎也有意加入汽车行业。例如，索尼与日本制造商本田合作成立的这家新的汽车公司 Sony Honda Mobility (SHM)——在 2023 年国际消费电子展上，这个新兴品牌推出了其首款电动汽车概念Afeela（技术上是公司的新子品牌，但它也可能是概念本身的名称）。

索尼在娱乐内容的软硬件实力将成为车型优势

作为索尼 Vision-S 轿车原型车的近亲，它最初出现在 2021 年国际消费电子展上，并在去年的展会上以略有更新的形式回归，Afeela 的首创概念旨在体现“人与人之间的新关系”。机动性”——这是 SHM 营销的代言词，意思是“您可以期待很快在现实生活中的汽车中看到的技术”（该公司已为其首款可量产汽车带来了 2025 年发布的承诺）。

该车型的主要功能包括其 45 个运动跟踪传感器和基于高通骁龙架构的平台——根据 SHM 的说法，这将使类似的车辆拥有“数字双胞胎”，可以在您驾驶真实路线之前在模拟道路上行驶。但 Afeela 更有趣的方面是该公司开发“移动娱乐空间”的总体愿景。

近年来，CES 和其他消费科技展因缺乏展示其品牌的真正创新而受到阻碍。几乎每个主要的科技产品类别都已经创新到饱和点；真的有可能进一步改善我们在家使用智能手机或看电影的体验吗？答案当然是肯定的——只要看看三星光彩夺目的全新 77 英寸 OLED 显示屏——但我们口袋里的革命空间并不像我们的道路上那么多。

尽管为车轮提供软驱动的来源不同，但汽车在过去十年中真正发生了多少变化？最好的智能手机在同一时期实现了突飞猛进，但自电动汽车电池问世以来，汽车技术或者体验——在我们的日常生活中发挥着同样重要的作用——一直相对停滞不前。

这种停滞的部分原因是缺乏对变革的需求——我们不像更换手持设备那样频繁地更换汽车，所以我们更愿意更长时间地使用那些可能被描述为昨天的技术。

但汽车行业也充满了比智能家居或电视行业更多的实际和立法障碍。汽车是巨大而快速的金属件。他们有极高的安全要求。肯定有人在某个地方已经找到了飞行汽车问题的实用答案，但即使是世界上最大的公司，向大众推出如此引人注目、震撼世界的产品所面临的财务和法律困难也太大了。

然而，创新的空间如此之大。考虑到汽车在我们的有生之年还能走多远，很难不让人联想到《银翼杀手》、《第五元素》、《少数派报告》和《我，机器人》的画面——尤其是当这些电影中的许多袖珍技术已经实现时。

是的，事情必须缓慢进行。但 SHM 对开发“移动娱乐空间”的承诺标志着汽车发展中早该迈出的下一步。移动性和交互性的融合是世界上最大的科技公司之一索尼的下一个前沿——这种结合必然会在未来几年出现在我们的道路上。而同时，索尼有其强大的PS5游戏主机极其吸引人的游戏内容，这也是其转化到自己Afeela车型上的优势。

看看参加 CES 2023 的其他汽车制造商就知道了。与 SHM 一样，奥迪在今年的展上将注意力转向车内娱乐——具体来说，四环品牌推出了其专有的虚拟现实 (VR) 技术，让乘客可以在舒适的车内享受 Oculus 风格的游戏加热躺椅。Stellantis 在 2023 年国际消费电子展上也考虑到了虚拟世界。克莱斯勒、标致、沃克斯豪尔和菲亚特的母公司揭开了其双座 Synthesis 概念车的面纱，这是一个旨在展示各种技术的驾驶舱模型——包括 37 英寸的先进的信息娱乐屏幕——即将用于各种量产车辆。

索尼电动车的下一个对手必然是苹果

以免我们忘记Apple Car。尽管蒂姆库克的车辆项目没有在 CES 上亮相——苹果公司通常不会参加 CES——但它几乎肯定在开发中，最新的消息表明它会（最终，就是）展示一项技术——紧凑的内部空间带有潜在的自着色窗户和奥迪风格的 VR 集成。

自动驾驶汽车的问题总体上更大，但随着 SHM、Stellantis、特斯拉和（我们认为）Apple 等公司都积极致力于自动驾驶汽车技术，用不了多久汽车就能为我们提供一些比车道辅助更重要的技术。

但最重要的一点是：新的 iPhone 和 OLED 电视不再是它们曾经的突破性产品。一百年前，汽车代表着未来——在 2023 年它们又一次代表了未来。下一个突破边界的创新将出现在四个轮子上，而这场竞赛正在成为引领这个汽车技术新时代的品牌。

而做为索尼来说，在手机、电视、娱乐、VR、游戏、内容上的布局，终将会落实在汽车平台上。这些资源，苹果也同样有过之而无不及。显然，在未来的智能娱乐化汽车道路上，索尼和苹果将又是一组对手。只是鹿死谁手，现在我们需要时间，来找到答案。