1月31日，辉瑞公布了2022年财报，全年总营收创历史新高，达到1003.3亿美元，同比增长23%，成为全球首个年收入超千亿美元的制药企业。如果扣除新冠疫苗Comirnaty和口服新冠药物Paxlovid的收入贡献，全年营收435.91亿美元，同比增长2%；研发投入为114.28亿美元，同比增长10%。

自COVID-19大流行以来，新冠mRNA疫苗Comirnaty和口服新冠药物Paxlovid为辉瑞带来了巨额收入，也创造了药品销售史上的神话，2022年共实现了567.39亿美元的销售收入。不过辉瑞表示，2023年新冠相关产品收入将有所下滑，其中Comirnaty收入预计为135亿美元，Paxlovid约80亿美元。

辉瑞目前业务主要聚焦于肿瘤、免疫、心血管、呼吸、罕见病等领域，除了新冠疫情相关产品贡献了近567.4亿美元收入外，Eliquis（阿哌沙班，64.80亿美元，+9%）、Prevnar family（63.37亿美元，+20%）、Vyndaqel/Vyndamax（24.47亿美元，+21%）、Inlyta（阿昔替尼，10.03亿美元）、Xtandi（恩扎卢胺，11.98亿美元，+1%）等成熟创新产品也为其2022年业绩增长提供了强劲驱动力。

来源：医药魔方