近日， 国际权威专利分析技术供应商律商联讯(LexisNexis)发布了“2023年度全球创新百强”报告，基于专利资产指数筛选出当前世界具有最高创新力的机构。蚂蚁集团、华为、宁德时代等13家中国内地企业在国际激烈竞争中脱颖而出，并在信息技术、电子技术和化学材料三个重点行业中表现出强劲实力。

此次通过对约1100万个活跃的专利族（ active patent families）的考察，律商联讯评估了各家公司的专利影响力并形成《创新动能：全球百强》报告（Innovation Momentum 2023）。最终上榜公司不仅必须拥有大量授权专利，同时在技术影响力（主要基于专利全球被引次数）和市场影响力（主要基于专利所覆盖市场）等方面领先全球竞争者。

今年《创新动能：全球百强》共有27个新入选者，反映出在全球经济、政策等外部环境的变化下，技术领域的激烈迭代，而制药技术和信息技术两大龙头行业仍保持百强企业中的头两位。中国企业在信息技术领域仅次于美国，亚洲共有4家企业入选百强，全部来自中国，分别是蚂蚁集团、华为、腾讯和大唐电信。

据报告介绍，大型企业的上榜条件不仅包含增加专利组合规模，也必须保持或提高平均专利质量。以连续第二年上榜的蚂蚁集团为例，据公开资料显示，蚂蚁集团累计全球授权发明专利已超过17000件，其中2022年新增超过4000件，增速明显；且蚂蚁在多项前沿技术领域的专利榜单上位列全球第一：譬如连续2年在业界瞩目的新型数据使用技术“隐私计算技术”领域位列全球专利申请数第一；譬如连续多年在web3和下一代供应链等新应用的底层基础设施“区块链技术”排名全球专利授权量第一，且在覆盖率和引用率等方面领跑。

图片来自《创新动能：全球百强》（Innovation Momentum 2023）

发展数字经济已是全球大趋势，信息技术是数字经济发展的源动力，也是衡量国家科技创新能力的风向标。据公开报道，2021年我国主要大型数字科技企业的平均研发投入占销售收入比重达10%，已成为我国乃至全球数字前沿技术的重要创新力量。当前，我国企业积累的大量专利正不断向实际应用转化，从而深化数字经济发展，推动下一次的产业进化。