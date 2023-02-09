美国无线充电系统供应商 WiTricity 宣布与中国制造商宇通客车合作，为自动化电动小巴提供感应充电。他们已经启动了全面商业运营的首次部署。在中国郑州市，宇通的自动化（4 级）小鱼 2.0 小巴首次商用无线充电。该车辆可容纳 10 名乘客，续航里程为 150 公里。这些小巴将用于郑州的公共交通。

除了感应充电点，部分覆盖的充电设施还有有线充电站作为备用解决方案。但计划不再使用充电线，因为仍然需要人来为它们充电，这显然违背了自动化、无人驾驶小巴的目的。

即使没有自动驾驶汽车，WiTricity 也认为其技术在运输场景中具有优势，“在这种情况下，所需的笨重笨拙的电线和电缆可能会导致滑倒，这是商业司机提出工人赔偿要求的主要原因，”因此声明. WiTricity 表示，随着自动驾驶班车和公共汽车的交通应用在全球范围内不断增长，无线充电将在保持这些车辆正常行驶方面发挥关键作用。

这家美国公司写道：“随着全球自动驾驶班车和公共汽车应用的增加，无线充电将在保持这些车辆行驶的过程中发挥关键作用。” 但 WiTricity 也看到了自动化货运的潜在应用。WiTricity 首席执行官亚历克斯·格鲁岑 (Alex Gruzen) 表示：“我们很高兴看到宇通客车首次真正展示了大规模无线充电自主性。” “随着自主性的进步，充电和服务的物流将变得更加重要。WiTricity 无线 EV 充电可以实现下一代电气化运输和物流。”

WiTricity 已经在一汽的红旗和Genesis的 GV60 车型中部署了无线充电。出租车的研究也在进行中。